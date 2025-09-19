Equinoccio de otoño: el equilibrio entre la luz y la oscuridad

Suscríbete a nuestros canales

El lunes 22 de septiembre a las 2:19 p.m. (hora de Venezuela) se produce el espectacular equinoccio de otoño, uno de los eventos astronómicos más importantes del año y que marca el inicio de una de las cuatro estaciones climáticas de nuestro planeta.

Este fenómeno, representa para nosotros el perfecto equilibrio entre la luz y la oscuridad, ya que tanto el día como la noche tienen una duración de doce horas. El equinoccio, ocurre en el momento exacto en que el ecuador de la Tierra se alinea con el centro del Sol. También le da la bienvenida al Sol en su avance por el signo de Libra, señalando oportunidades para realizar posibles acuerdos diplomáticos llenos de educación y respeto con quienes tienen un punto de vista diferente.

A lo largo de la historia humana, civilizaciones ancestrales al rededor del mundo, como los Druidas, Vikingos, Egipcios, Sumerios, Mayas, Incas, Toltecas y Aztecas, celebraban este día con gran reverencia. Observaban la armonía natural entre el Sol y la Luna, representando un momento clave para recoger la mayor cantidad de alimentos antes del cambio climático drástico en la siguiente estación donde la naturaleza genera un cruel invierno.

Estas celebraciones ancestrales, siguen vivas hoy en día, atrayendo a miles de personas a lugares como Stonehenge en Inglaterra y a los monumentos prehispánicos en América, donde se rinde homenaje al Sol con ceremonias llenas de misticismo, espiritualidad, respeto, veneración y agradecimiento profundo por la presencia celestial transcendental para la vida.

Nosotros podemos conectarnos en este momento ideal para activar la abundancia y abrir un nuevo ciclo lleno de prosperidad. Se recomienda, realizar una ofrenda especial con toda la familia de frente al Sol al amanecer, para recibir los primeros rayos de plasma solar y sintonizar nuestros pensamientos con la mayor fuente de energía de nuestro sistema planetario. Luego podemos iniciar en total conformidad un desayuno para compartir frutas, semillas y alimentos variados para corresponder la alegría por recibir la generosa fuerza del astro rey.

ARIES: La situación será muy difícil y seguramente deberán pedir ayuda para solventar los problemas de salud. Es importante, visitar al médico de manera inmediata en caso de tener algún malestar físico. También deberán evitar escenarios peligrosos donde pudieran suceder diversos accidentes con consecuencias muy negativas.

TAURO: La meta es muy clara y alcanzable. El progreso se manifiesta con firmeza para abrir caminos y avanzar a buena velocidad. Se aconseja, mirar de frente y no volver al pasado para evitar retrasos. Valorar las oportunidades y ofrecer el agradecimiento a Dios todo poderoso que permite acelerar todos los procesos.

GÉMINIS: Llego el momento del desarrollo para alcanzar grandes objetivos. La experiencia debe tomar el control de la situación actual. Deberán pasar de la planificación a la acción plena para tener excelentes resultados. El Universo, está apoyando al máximo nivel energético y se terminan las excusas para alcanzar el éxito.

CÁNCER: Serán excelentemente beneficiados y la prosperidad inmunda sus arcas para entrar en un periodo financiero espectacular. Las oportunidades salen a relucir todos los días y estarán analizando las mejores opciones. Los vientos comienzan a soplar a favor, pero no deben crees que esta situación será permanente.

LEO: Volverán a encontrar el camino correcto para desarrollar la producción económica y elevar el nivel. Sus miedos serán derrotados para lograr una liberación mental importante que inicia un accionar de manera más sólida y firme. Jamás volverán a derrochar dinero y seguramente harán una adecuada planificación administrativa.

VIRGO: Ahora se siente una recuperación energética adecuada que permite una estabilidad en la salud con la oportunidad de mejorarla. La alimentación junto con las recomendaciones médicas serán la clave para obtener mejores resultados. Continúen avanzando para resolver su estado y aprovechar esta oportunidad.

LIBRA: Son los protagonistas de este maravilloso evento astronómico que permite una activación significativa de la prosperidad y la abundancia. Sincronicen sus espíritus con el equinoccio de otoño en el amanecer, recibiendo los primeros rayos de Sol. Cierren los ojos y agradezcan al astro Rey para lograr una excelente conexión.

ESCORPIO: Manejan un excelente nivel energético conectado con la más poderosa fuerza universal para avanzar en el camino correcto. Las puertas están abiertas y solo queda pasar adelante para alcanzar el éxito. Todas las condiciones están alineadas de manera positiva para lograr grandes resultados.

SAGITARIO: Gracias a Dios, estarán recibiendo excelentes energías positivas para facilitar el proceso de regeneración celular y obtener una salud adecuada que permita el buen funcionamiento corporal. La destrucción fue severa y tomara un buen tiempo para solventar, pero aun así hay que celebrar el inicio del bienestar.

CAPRICORNIO: Los problemas económicos pueden ser muy agobiante pero arriba existen un Dios que todo lo puede resolver de un momento a otro. Mantengan una comunicación abierta para pedir al altísimo y llegar a buenos acuerdos con el Universo para lograr salir adelante. Merecen una nueva oportunidad para seguir evolucionando.

ACUARIO: Sentirán un empuje importante para seguir adelante, justo en el momento que más lo necesitan. Esten pendientes para recibir ayuda inesperada y abrirse para ser receptores de energías positivas. Eliminen el pesimismo y eleven la fé en Dios todo poderoso que desea ayudar, al ver lo que pueden hacer concretamente.

PISCIS: Se recomienda, trabajar el amor propio para que la pasión fluya en sus vidas. Tienen en sus manos la oportunidad de consolidar una relación de pareja y depende de las acciones que se realicen en los próximos meses. Pregunte a su ser interno, si en verdad requieren un amor a su lado o simplemente es el miedo a la soledad.

By: ARTURO ACOSTA

Instagram @arturoacostamerlin WhatsApp +50761224076

