Este domingo: inicia el último Mercurio retrógrado del año

Suscríbete a nuestros canales

Desde el próximo domingo 9 hasta el 29 de noviembre, el planeta Mercurio realizará su último movimiento retrógrado del año. Este tránsito se desarrollará entre los signos de Sagitario y Escorpio. Como dato significativo, el fenómeno inicia con una conjunción con Marte, lo que sugiere que atravesaremos aproximadamente veinte días marcados por tensiones, confrontaciones y posibles actos de violencia a nivel mundial.

Esta intensa energía se entrelaza con un gran trígono positivo que conecta varios planetas en los signos del elemento agua. Las fuerzas de la naturaleza como, lluvias, tormentas, huracanes y ciclones se manifiestan, provocando inundaciones de gran magnitud.

¿Qué hacer?

Durante este periodo se recomienda evitar el inicio de cualquier actividad importante. No emprender negocios ni abrir cuentas bancarias. No adquirir vehículos ni propiedades. Postergar la compra de artefactos eléctricos o tecnológicos. Abstenerse de hacer promesas laborales o afectivas. Evitar chequeos médicos relevantes. No comenzar amoríos con expectativas. Evitar rumores o chismes. Cultivar el silencio y cuidar las expresiones.

Mercurio rige la comunicación, el pensamiento, las ideas, los acuerdos, los medios informativos y los desplazamientos físicos. Cuando retrograda, todo parece ralentizarse, pero en realidad se trata de un ajuste dimensional: lo externo se desacelera para permitir una revisión profunda en el plano interno.

Este tránsito es ideal para para cerrar ciclos en vínculos amorosos o laborales. Drenar y liberar energías en lo emocional, físico y espiritual. Saldar deudas económicas. Prestar atención a fallas eléctricas. Realizar limpieza profunda del hogar y del trabajo. Activar la Ley del vacío para eliminar lo que no funciona como muebles, ropa, equipos eléctricos para abrir espacio a lo nuevo. Este es un tiempo para soltar, depurar y preparar el terreno para lo que florecerá en el futuro.

Los signos del zodíaco

Vanidades

ARIES

Están atravesando una crisis importante y ahora serán beneficiados de ese proceso que dejará grandes enseñanzas. Descubrirán secretos importantes para ejercer una contundente victoria. Mantengan la calma al momento de observar la verdad para evitar males mayores sin necesidad.

TAURO

Experimentarán problemas de salud producto de la inestabilidad emocional que se ocasionó por la crisis amorosa. La flexibilidad es la mejor herramienta para salir adelante y no permitir el avance de la autodestrucción. El drama debe ser controlado para no sobre dimensionar la situación.

GÉMINIS

Serán los más afectados y deberán hacer un esfuerzo importante para no verse involucrados en complicaciones o malos entendidos. Guardar silencio y no meterse en problemas con supuestos amigos. Mantener la distancia y no contar nada de la vida privada. El respeto es necesario para avanzar.

CÁNCER

Maravillosos días para avanzar en temas de la salud y el amor. Se podrán resolver diferencias conversando con calma y escuchando a los demás para buscar soluciones que complazcan a todos. Momento perfecto para limpiar a profundidad el hogar y cambiar las energías con excelentes beneficios.

LEO

Tendrán la fuerza y la valentía para ejecutar acciones contundentes para volver a poner orden en sus vidas. Ya tienen pensado hacer sus planes realidad y solo falta la elaboración directa tal cual lo han soñado. Dejen el miedo atrás y comiencen una real reconstrucción para disfrutar de un futuro maravilloso.

VIRGO

Seguramente serán atacados por el entorno. Lo mejor es escuchar con humildad para evitar una confrontación violenta que no beneficia a la armonía del entorno. Si se dejan arrastrar por los arrebatos emocionales, la situación estará fácilmente fuera de control. La sabiduría y la experiencia se demuestra y no se fanfarronea.

LIBRA

Sentirán que se hará justicia después de años sin ser reconocidos por su labor cotidiana. Se establecen nuevas alianzas y se manifestará la armonía para mantener un buen ritmo evolutivo. Deberán prestar atención a todo lo relacionado a la salud física. Continúen en sus tratamientos y excelentes hábitos.

ESCORPIO

Preparen todo para realizar una limpieza profunda corporal, espiritual y mental que permita un verdadero renacimiento que tendrán excelentes resultados en el siguiente año. Estarán renovando sus energías para producir un comienzo espectacular activando las buenas influencias del Universo.

SAGITARIO

Son los protagonistas de este fenómeno planetario y deberán hacer un análisis completo de las actividades que están realizando para ver los resultados que están obteniendo. Luego, eliminar las acciones que no dan beneficios a través de los ajustes y así reorganizar todo para mejorar.

CAPRICORNIO

Urgentemente se deben realizar cambios en el ámbito económico para mejorar y salir de la crisis. Este periodo de tiempo ayuda a realizar un análisis para identificar las fallas y ajustar la situación. Refuerce la objetividad para mantener una visión real y así mejorar el estudio detallado de la dificultad.

ACUARIO

Estarán obligados a desenmascarar la verdad y revelar los secretos. La crisis colectiva será monumental, pero la honestidad y la buena educación debe prevalecer para el verdadero beneficio de la colectividad. No tape ni esconda la realidad, evite ser un cómplice silencioso sin ningún beneficio.

PISCIS

Sentirán que son observados y escrutados por los demás. Seguramente recibirán una lluvia de críticas que en su mayoría no tienen sentido, pero aun así se deben analizar para determinar su verdadero aporte. Mantenga la tolerancia alta para establecer un nivel adecuado de dignidad. Escuchar es lo adecuado.

Por Arturo Acosta

Coordenadas Instagram @arturoacostamerlin / WhatsApp +50761224076

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube