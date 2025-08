Marte en Libra: la diplomacia somete a la violencia

Suscríbete a nuestros canales

Este próximo domingo 6 de agosto, el planeta Marte, Dios de la guerra, el impulso y la confrontación, ingresa en el signo de Libra, regente del equilibrio, la justicia y la diplomacia. Esta combinación de energías contrastantes genera una atmósfera propicia para resolver conflictos desde la templanza y la mesura. La fuerza de Marte se suaviza bajo la influencia de Libra, favoreciendo el diálogo sobre el enfrentamiento.

¿Qué esperar?

A nivel colectivo, sentiremos menos necesidad de reaccionar con violencia y más apertura hacia la paciencia como estrategia para alcanzar mejores resultados.

La combinación de estas fuerzas antagónicas crea espacios de entendimiento y reconocimiento mutuo, donde el objetivo común será evitar tensiones que podrían escalar hacia consecuencias mayores. Momento propicio para limar asperezas y llegar a nuevos acuerdos.

En la actualidad, en el plano emocional, particularmente en temas de pareja, quienes atraviesen crisis pasionales estarán más inclinados a cerrar ciclos desde la serenidad, tomando decisiones con equilibrio y respeto.

A escala mundial, este tránsito podría propiciar acercamientos entre naciones en conflicto, fomentando acuerdos diplomáticos que allanen el camino hacia la tan anhelada armonía. También en el ámbito político podrían observarse gestos conciliadores que atenúen tensiones en territorios afectados por crisis comunicacionales y democráticas.

En cada escenario, la energía marciana se verá atenuada y se abrirán puertas hacia acuerdos positivos. La intención primordial será contribuir a un ambiente más armonioso, donde la agresividad dará paso al respeto y la cooperación. Todos tendremos oportunidad de deponer las armas para dejar atrás los odios viscerales y avanzar a través del perdón.

Los signos del zodíaco

ARIES

La fatiga será palpable tras vivir largos periodos de lucha por mejorar la calidad de vida y alcanzar metas importantes. Es tiempo de detenerse y reflexionar profundamente sobre el camino recorrido. Esta introspección, podría llevar a replantear ciertas estrategias, buscando un rumbo más consciente que permita avanzar.

TAURO

La concentración en asuntos económicos, seguirá absorbiendo la energía vital. La atención está en el dinero y esto ha bloqueado otras áreas esenciales de la vida cotidiana. Sin embargo, esta desconexión podría alcanzar un punto crítico, detonada por reclamos intensos por parte de la pareja. Esa discusión puede marcar el fin de un ciclo.

GÉMINIS

Se abre una etapa propicia para realizar un análisis profundo y bien fundamentado en temas del amor. La claridad emocional permitirá tomar decisiones firmes, posiblemente drásticas, pero necesarias para avanzar. Con el tiempo, el balance será positivo, favoreciendo una evolución más plena y consciente.

CÁNCER

El Universo vuelve a extenderle una oportunidad valiosa para cerrar ciclos afectivos desde la calma y la conciencia, evitando caer en conflictos innecesarios. Es momento de permitir que las aguas emocionales fluyan, soltando todo aquello que ya no funcionará. Aferrarse solo retrasa el crecimiento personal en el amor.

LEO

Ha llegado el momento de enfrentar la verdad con valentía. La relación no funciona y ya no proyecta un futuro posible. Toma el liderazgo que te caracteriza y abre un diálogo consciente para cerrar este ciclo de forma serena y respetuosa. La armonía está en la honestidad, no en la evasión. Asume los errores para liberar.

VIRGO

Las tensiones en el ámbito de pareja podrían escalar fácilmente, generando discusiones que se salgan de control. El entorno emocional se torna complejo y propenso a la confrontación. Lo más sabio es guardar silencio, cultivar la calma, evitar reacciones impulsivas y no responder a provocaciones.

LIBRA

Un intenso conflicto interno los invadirá, producto de la inseguridad al momento de tomar decisiones importantes. La energía emocional se tornará densa, atrapándolos en sentimientos contradictorios que dificultan avanzar. Esta vulnerabilidad, puede convertirlos en blanco de manipulaciones sentimentales.

ESCORPIO

Una relación deteriorada desde hace tiempo les exige honestidad emocional y coraje. Las voces externas pueden sembrar duda, pero será vital silenciarlas para proteger el proceso interno. Ha llegado la hora de demostrar que sus decisiones brotan desde la conciencia individual y no desde la complacencia.

SAGITARIO

El ciclo de libertad ha llegado a su fin. Estarán obligados a tomar una decisión crucial. Avanzar en una relación amorosa exige compromiso de fidelidad o seguir el sendero de la independencia afectiva. La introspección será profunda y cada reflexión estará guiada por el deseo de madurar correctamente.

CAPRICORNIO

La vida afectiva les presenta una prueba de gran intensidad emocional. Aunque el proceso sea doloroso, es tiempo de avanzar con determinación, enfrentando retos y abriendo nuevos caminos en el terreno del amor. La inseguridad y el temor al cambio intentarán desviar su destino lleno de felicidad.

ACUARIO

El velo de las ilusiones comienza a disiparse. Es momento de hacer una pausa profunda, analizar lo vivido y dejar atrás lo negativo. Continuar esperando por algo que nunca será, sólo prolonga una pérdida de tiempo y energía. Este tránsito pide firmeza, planificación emocional y la valentía para cerrar ciclos.

PISCIS

La situación afectiva puede escalar rápidamente hacia un gran conflicto. Ignorar la crisis solo profundiza las heridas. Es momento de prestar atención genuina a la pareja, abrir espacios de escucha y construir acuerdos que preserven el vínculo. Podrías actuar desde la sensibilidad y la responsabilidad afectiva para sanar.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin / WhatsApp +50761224076



