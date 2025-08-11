Predicciones de la semana del 11 al 17 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Esta semana estás atravesando una cuadratura desfavorable con Júpiter, lo que sugiere que no es el momento adecuado para asumir riesgos ni dejarte llevar por el azar. Es fundamental que mantengas los pies en la tierra y evites malos entendidos que puedan surgir por decisiones impulsivas. Aléjate de cualquier actividad especulativa que no esté respaldada por fundamentos sólidos y confiables. Analiza cuidadosamente cada situación y opta por caminos que te ofrezcan seguridad y estabilidad. Busca el equilibrio emocional y prioriza la serenidad en tus acciones. Rodéate de personas de confianza. ¡Prudencia!

TAURO: Semana donde enfrentas tensiones derivadas de una cuadratura con Mercurio retrógrado, lo que puede generar confusión, malos entendidos y rumores, especialmente en el entorno familiar o laboral. Es probable que te hayas visto envuelto en situaciones cargadas de chismes injustificados. En este momento la paciencia y la tolerancia serán tus mejores herramientas. No permitas que las habladurías sin fundamento afecten tu reputación. Aclara las cosas con firmeza y protege tu integridad. Mantén la calma y evita reaccionar impulsivamente ante provocaciones. Usa la sabiduría para desactivar conflictos. ¡Defiéndete!

GÉMINIS: Vivirás una semana desafiante, activando una cuadratura con la Luna que está afectando tu equilibrio emocional, generando confusión interna y desgaste. Aunque creas tener el control, hay señales que indican todo lo contrario. Es momento para detenerte, respirar y observar con claridad. Revisa tus decisiones recientes y evalúa sus consecuencias con honestidad. Solo así podrás hacer los ajustes necesarios para reencontrarte con la paz que tanto anhelas. No ignores lo que sientes, tus emociones también son brújula que señalan tu norte. Tu mente es brillante, pero tu corazón necesita ser escuchado. ¡Rectifica!

CÁNCER: La energía de esta semana con una cuadratura con Quirón te invita a hacer una pausa consciente. Es tiempo de introspección, de revisar tus pasos recientes y preguntarte si realmente estás avanzando hacia tus metas o si te has desviado del propósito que te da sentido. Este tránsito no busca castigarte, sino ayudarte a mirar hacia dentro, sanar viejas heridas y reconectar con tu esencia. Tu alma necesita silencio para poder hablarte con claridad. La sanación comienza cuando te permites sentir sin juzgar. No temas mirar atrás, ahí también hay respuestas valiosas. Eres el resumen del pasado. ¡Reconócete!

LEO: Mercurio retrógrado ha finalizado su tránsito por tu signo y al colocarse directo, te brinda una energía renovada para expresar tus ideas con claridad y carisma. Esta semana es ideal para establecer acuerdos sólidos, especialmente en el ámbito familiar. Tu capacidad de liderazgo puede ser el puente que une voluntades y fortalece el trabajo en equipo. Si logras canalizar esta energía, se abrirán puertas que marcarán un antes y un después en tu camino. Tu voz y opinión tiene poder, úsala para construir, no solo para brillar. La alianza que generes hoy, será tu mayor legado mañana. ¡Lideriza!

VIRGO: Lilith esta semana te favorece con un sextil positivo, abriendo un portal para que explores tus emociones más intensas y ocultas. Este tránsito te invita a mirar de frente aquello que normalmente evitas como tus miedos, tus impulsos y tus contradicciones. No para juzgarte, sino para comprenderte. Estás en un momento clave para rectificar patrones emocionales y transformar tu comportamiento desde la raíz. El espejo no miente, pero tú decides qué imagen sostener. Tu oscuridad también tiene sabiduría y debes escúchala sin temor. Lilith te susurra y dice “la libertad comienza cuando dejas de huir de ti” ¡Comprende!

LIBRA: Venus, tu planeta regente se encuentra en cuadratura negativa generando turbulencias en el plano afectivo. Estarás esta semana bajo esta influencia y pueden surgir malos entendidos, tensiones o momentos incómodos en tus relaciones amorosas. Es un período en el que la claridad emocional se ve nublada. La armonía que tanto valoras, requiere ahora más escuchar entre líneas y descartar palabras vacías. No todo silencio es distancia y a veces es protección. Respira antes de responder, tu paz vale más que ganar una discusión. El amor también se cuida en los momentos de pausa. ¡Relájate!

ESCORPIO: La cuadratura con el Sol está debilitando tu energía vital, provocando oleadas emocionales que pueden desestabilizarte. Este tránsito semanal te invita a detenerte, respirar y reconectar con tu centro espiritual. Busca espacios de silencio, cultiva la paz interior y permite que la luz divina te envuelva. Habla con Dios desde lo más profundo de tu ser y abre tu corazón sin reservas. La armonía comienza dentro de ti y hoy tu salud física requiere atención amorosa y consciente. Sanar no es debilidad, es el acto más valiente de amor propio. Tu cuerpo es un templo y debes respetarlo. ¡Hónrate!

SAGITARIO: Esta semana comienza con un impulso vibrante. El sextil positivo con Marte te llena de energía, determinación y fluidez. Es el inicio de un ciclo dinámico donde los resultados hablarán por sí solos. No es momento de detenerte sino de avanzar con confianza. Todo se acelera, tu enfoque se afina y la alegría se convierte en motor de cambio. Hoy se abre una puerta hacia un futuro más pleno, con bienestar y calidad de vida. Cada paso que das con fe, construye tu destino. Tu fuego interior guía el camino correcto que te llevará a la gloria. Acelera todos los procesos. El Universo celebra tu expansión. ¡Avanza!

CAPRICORNIO: No es una semana para tomar riesgos ni para decisiones impulsivas. La oposición con Júpiter te invita a actuar con cautela y sabiduría. Estudia cada situación con atención, camina por lo seguro y prioriza la estabilidad emocional y material. Evita las especulaciones y mantente alejado de todo lo que no tenga bases sólidas. Este tránsito exige que pises tierra firme y que seas claro en tus intenciones para evitar malos entendidos. La paciencia es tu aliada y La claridad nace cuando el ruido se apaga. Lo que hoy parece lento, mañana será tu fortaleza y no confundas pausa con retroceso. ¡Observa!

ACUARIO: La oposición con el Sol puede debilitar tu vitalidad y alterar tu equilibrio emocional. Es fundamental que durante toda la semana te cuides la salud física y mental. Debes estar atento a los signos de agotamiento. Esta energía astral puede traer tristeza o desánimo, pero también te ofrece la oportunidad de soltar cargas del pasado. Eleva tu frecuencia, perdona lo que te hirió y permite que la luz divina te sostenga. El perdón no es debilidad, es la llave que abre la puerta a tu libertad interior. Tu alma no está rota, está en proceso de expansión. Cada lágrima que sanas se convierte en sabiduría y fortaleza. ¡Fluye!

PISCIS: El trígono con Venus te envuelve en una energía suave y transformadora que te invita a mirar hacia dentro con ternura. El amor propio se convierte en tu medicina más poderosa y es el tiempo de abrazarte para sanar desde el afecto. Recuerda que tu cuerpo es tu templo sagrado. Este tránsito semanal favorece la reflexión, el bienestar y la reconexión con tu esencia. Enfócate con la intención, porque los resultados que buscas nacen del respeto profundo hacia ti mismo. El inicio de toda sanación se realiza al amarte sin límites. Cuida tu cuerpo como custodias tus sueños. Tu luz interior florece. ¡Brilla!

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin



