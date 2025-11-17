Predicciones de la semana del 17 al 23 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Semana resplandeciente. La dicha que te envuelve nace de tu entrega, tu enfoque certero y tu sabiduría táctica. Marte te impulsa con un trígono poderoso intensificando tu energía y fusionándose con tu voluntad para abrirte caminos hacia nuevas ocupaciones. Cada paso firme ha sembrado frutos extraordinarios y el Universo danza en sintonía contigo. Tu fuego interior guía a otros, irradiando inspiración y coraje. Permanece leal a tus propósitos, con la mirada elevada y el corazón enraizado. Las puertas se abren ante tu presencia decidida. Eres impulso, visión y destino en movimiento. ¡Continúa!

TAURO: Semana envolvente de influencias armónicas gracias al sextil con el Nodo Norte. Es un momento propicio para avanzar con determinación y construir una nueva realidad desde el presente consciente. Tener una visión concreta de tu porvenir es esencial: lo que siembres hoy será el fruto de mañana. El Universo te invita a definir con claridad lo que verdaderamente deseas para que puedas manifestar con fuerza en tu camino. Estás atravesando un proceso de renacimiento y hay belleza sagrada en volver a comenzar. Cada decisión alineada con tu verdad abre portales de abundancia. ¡Progresa!

GÉMINIS: Marte en oposición te observa con intensidad, empujándote al límite para que actúes con precisión y no caigas en errores. Es una semana especial para definir con absoluta claridad sobre lo que deseas manifestar en tu vida. Si eliges el camino de la conciencia y la rectitud, el Universo te recompensará con dones inesperados y transformadores. Tus metas deben estar delineadas con firmeza, sin espacio para dudas ni distracciones. La elección está en tus manos y cada paso define tu destino. Si te desvías, la energía se dispersará y podrías sentirte sin rumbo. El viento sopla a tu favor cuando decides avanzar. ¡Confía!

CÁNCER: Es la semana adecuada para cultivar tu espíritu con determinación y entrega. Tu vida avanza con firmeza sostenida por un trígono luminoso con Saturno que bendice tu sendero y te otorga la energía necesaria para caminar hacia la luz. Estás actuando con sabiduría y los frutos positivos están asegurados. Confía en el proceso, sigue adelante con fe y propósito. Tu intuición es un faro y debes escucharla y dejar que te guíe. Cada paso que das en coherencia fortalece tu destino. Honra a los ancestros y celebra tus logros con gratitud y alegría. Eres templo, raíz y expansión en movimiento. ¡Avanza!

LEO: Recibes esta semana la bendición de un trígono armonioso con Quirón, el sanador cósmico. Este tránsito te impulsa a elevar tu vida emocional, fortaleciendo tu ética y expandiendo tu conciencia espiritual. La vida te sostiene y desea para ti momentos más luminosos. Tu ser interno se encuentra en profunda labor, revisando con honestidad las imperfecciones que te hacen humano. Reconocer esas fallas no es debilidad, sino el primer paso hacia una sanación auténtica. Cada acto de sinceridad abre caminos de transformación. Tu vulnerabilidad es una semilla de sabiduría ¡Rectifica!

VIRGO: Semana maravillosa donde se activa perfectamente un sextil luminoso con Júpiter que amplifica tu expansión y te conecta con la abundancia del Universo. Te sientes pleno, con energías renovadas para avanzar con determinación y constancia hacia tus metas más elevadas. Desde este instante, la fuerza cósmica te respalda para superar cualquier desafío que se cruce en tu camino. Estás viviendo un período excepcional, colmado de optimismo y claridad interior. Nada ni nadie podrá detener tu avance cuando estás alineado con tu fuerza espiritual. Tu disciplina se convierte en puente hacia lo extraordinario. ¡Supérate!

LIBRA: Semana importante donde enfrentas una oposición con Quirón, el sanador herido que te invita a mirar hacia dentro. Todavía persisten heridas emocionales que han frenado tu avance y es momento de reconocerlas con compasión. Es tiempo de retornar al sendero de la luz, sostenido por la presencia divina. Soltar las emociones densas es un acto de amor propio. Las experiencias difíciles del pasado claman por ser perdonadas y liberadas para que tu alma pueda elevarse y continuar su evolución espiritual. Tu equilibrio interior es la llave que abre nuevas puertas. Cada lágrima se transforma en sabiduría. ¡Libera!

ESCORPIO: Tras un largo período fuera de la sintonía energética positiva, esta semana emergen experiencias transformadoras que fortalecen tu espíritu y manifiestan en tu vida solo aquello que vibra en armonía. Los caminos de la prosperidad y la abundancia se abren ante ti con fuerza renovada. Júpiter, en trígono favorable, te estimula con sabiduría expansiva para que vuelvas a volar y experimentes la libertad del viento. Tu poder interior se reactiva, guiándote hacia nuevas conquistas. La luz que emanas atrae bendiciones inesperadas. Celebra con conciencia para lograr un destino luminoso. ¡Agradece!

SAGITARIO: Esta semana estarás atravesando días trascendentales, donde cada decisión tiene el poder de redirigir tu destino. Se activa un sextil transformador con Plutón, marcando un ciclo de cambios profundos y positivos. Ejecuta tus planes con confianza. El Universo te ofrece una oportunidad brillante para encontrar estabilidad, serenidad y expansión interior. La transformación que vives es sagrada, tu visión se afina y tu fuego interno se convierte en guía. La energía divina te acompaña de manera positiva y respalda cada paso en la dirección correcta. Mantén el enfoque para que la meta se alcance. ¡Mejora!

CAPRICORNIO: Esta semana se manifiestan cambios positivos y entras en una etapa de mayor estabilidad y equilibrio. Tu energía vital continúa elevándose y con ella, tu bienestar físico y emocional. Estás recibiendo los efectos benéficos de un sextil solar que ilumina tu camino con claridad y renovación. Este proceso se extenderá durante un mes, brindándote la oportunidad de fortalecer tu cuerpo y espíritu. Las tensiones comienzan a disiparse, y el Sol actúa como escudo luminoso frente a las fuerzas densas. Dios te bendice con su luz restauradora para que renueves tu ser. ¡Conéctate!

ACUARIO: La presencia de Dios se manifiesta esta semana en tu vida como escudo y guía, dispuesto a sostenerte en cada batalla. Esta energía te permite trascender los procesos densos que has estado enfrentando, brindándote claridad espiritual y fuerza interior. Recibes la bendición de un sextil positivo con Neptuno que abre las puertas a una conexión profunda y directa con lo divino. Ninguna fuerza externa podrá someterte y la victoria está escrita en tu alma. Eres un canal sagrado y tu espíritu se eleva para transforma la oscuridad en luz. Mantente siempre conectado con la divinidad a través de tu fe. ¡Lucha!

PISCIS: Es esencial que observes con atención tus movimientos y te concedas un espacio durante la semana para la reflexión consciente. La cuadratura con Marte te sitúa en un momento delicado, donde cada acción puede generar consecuencias de gran impacto. Este es un llamado a frenar, revisar con honestidad y actuar desde el equilibrio interior. Podrías estar ejecutando errores y una pausa a tiempo puede evitar complicaciones futuras. Selecciona un tiempo para la reflexión, escucha con humildad lo que tu alma siente para elegir una mejor acción. La claridad nace cuando el espíritu se aquieta. ¡Escúchate!



Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

