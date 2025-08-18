Predicciones de la semana del 18 al 24 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: La vida comienza a fluir con mayor ligereza y el sendero se vuelve más claro y transitable. Esta semana el trígono armonioso con Mercurio impulsa una renovación en tus procesos internos y externos, desbloqueando aquello que parecía detenido. La apertura es fruto del esfuerzo sostenido que has sembrado en el pasado y el Universo te concede el permiso para avanzar con confianza hacia tus metas. Estás entrando en una etapa de expansión luminosa. Tu voz interior se alinea con el ritmo cósmico, guiándote con sabiduría. Cada paso que das, está respaldado por tu fuerza espiritual. ¡Progresa!

TAURO: Esta semana las energías se tornan densas debido a una cuadratura desafiante con Mercurio, lo que puede generar tensiones por palabras mal dirigidas. La prudencia al comunicarte será tu mejor aliada. Evita revelar lo que aún no está listo para ser compartido, el silencio consciente puede protegerte de conflictos innecesarios. No te conviertas en canal de rumores ni en eco de confusiones ajenas. Existe el riesgo de quedar atrapado en malos entendidos que nublen tu claridad. Resguarda tu palabra como un tesoro sagrado y honor. Recuerda que lo no dicho también tiene poder. ¡Prudencia!

GÉMINIS: El Sol te bendice esta semana con un sextil luminoso que activa tu conexión interior y renueva tu campo energético con optimismo y vitalidad. Tu corazón noble y resiliente ha atravesado batallas que te han forjado con sabiduría y coraje. Has demostrado tu esencia única y ahora el Universo te prepara para recibir la victoria que mereces. La etapa más desafiante ha quedado atrás. Se abre el portal hacia lo positivo y mejor. Tu luz interna se expande guiando tu camino con propósito y claridad. Celebra tu renacimiento, recuerda que eres testimonio viviente de la transformación. ¡Avanza!

CÁNCER: La sagrada Luna transita por tu signo, armonizando tus emociones y equilibrando tu campo energético con dulzura y precisión. Esta semana la influencia celestial llega como una bendición divina, justo cuando más la necesitas. Es momento de respirar profundo, aquietar tu mente y actuar desde la sabiduría interior. Evita reacciones impulsivas, recuerda que la paz comienza en tu centro. Busca acuerdos desde el corazón, no desde la confrontación. Tu intuición es tu brújula y debes confiar en ella para salir de cualquier enredo. Mantén la calma en todo momento para actuar con sabiduría. ¡Equilíbrate!

LEO: Saturno te bendice con un trígono positivo que fortalece tu avance con pasos firmes y estructurados. Esta energía te invita a construir con visión, disciplina y propósito, recordándote que el futuro se forja en cada decisión del presente. Estás en movimiento y esa acción sostenida es clave para evitar errores y consolidar tu camino. Esta semana deberás aprovechar esta influencia para elevar tu compromiso con tus sueños. Tu fuego interno se alinea con la sabiduría del tiempo. Honra ese ritmo que llevas de manera constante. Da lo mejor de ti, porque el Universo está listo para recibir tu grandeza. ¡Continúa!

VIRGO: La Luna te favorece esta semana con un sextil positivo que armoniza tu camino y potencia tu búsqueda constante de evolución en sintonía con la ética universal. Estás recibiendo el resplandor de energías sutiles provenientes de otras dimensiones que te impulsan a avanzar con determinación hacia tus metas. Este es un momento propicio para actuar con amor profundo hacia tu alma y permitir que la vida te revele sus mejores frutos. Tu compromiso espiritual abre puertas invisibles pero poderosas. La claridad que cultivas hoy será tu guía en los días venideros. Confía en tu luz interior. ¡Agradece!

LIBRA: El trígono con la Luna activa durante la semana una energía sublime que favorece la conexión íntima y amorosa con tu pareja. Es el momento ideal para crear una atmósfera de belleza, pasión y seducción, donde el alma puede expresarse sin reservas. Estás siendo bendecido por el Universo para vivir experiencias únicas, memorables y profundamente transformadoras. Permítete sentir con intensidad. El amor también es un ritual sagrado espectacular. Cada instante compartido puede convertirse en un recuerdo eterno. Honra este presente como un regalo divino que embellece tu camino. ¡Amate!

ESCORPIO: Mira de frente y avanza hacia la luz que cada amanecer te revela. El Nodo Norte te señala el sendero evolutivo, invitándote a dejar atrás las quejas y abrazar tu poder interior. El Universo ha puesto en tus manos recursos valiosos y ahora depende de ti convertirte en un verdadero vencedor o perderte en la sombra de la indecisión. Esta es la semana de revelar tu esencia más auténtica. Tu alma sabe que la transformación comienza con una elección. Honra tu destino, recuerda que naciste para trascender, no para rendirte. Demuestra todo tu poder interno para que sigas camino a la gloria con determinación. ¡Fuerza!

SAGITARIO: Es una semana llena de bendiciones. Posees un trígono con Saturno que brinda la oportunidad de consolidar tus acciones con sabiduría y madurez. El Universo te respalda para que avances con firmeza, construyendo una vida más estable y alineada con tu propósito superior. Proyéctate al futuro con una visión luminosa, donde tus sueños se convierten en metas alcanzables. Te felicito por la fuerza que habita en ti, capaz de disolver los obstáculos con tu sola presencia. Tu fuego interior es guía, impulso y protección. Confía en tu expansión, deja huellas en el camino para guiar a los demás. ¡Seguridad!

CAPRICORNIO: Semana donde se logra una sintonía con un sextil armónico al Nodo Norte, una alineación que te impulsa a avanzar con claridad hacia tus metas más elevadas. El Universo te invita a enfocar tu energía en aquello que verdaderamente resuena con tu propósito de vida. Es tiempo de definir con precisión lo que deseas construir en el futuro. Traza un plan sagrado con la visión más auténtica de tu ser. Tu camino se fortalece cuando eliges con conciencia y avances con determinación. La montaña que sueñas escalar ya te reconoce como su guardián. Cada paso que das, es el legado dejaras. ¡Enfócate!

ACUARIO: Semana importante donde recibes la bendición de un sextil luminoso con Neptuno, que abre las puertas a una conexión profunda y directa con la Divinidad. Esta energía te envuelve con compasión, inspiración y fuerza espiritual para transmutar cualquier proceso negativo que estés atravesando. La presencia de Dios en tu vida es clara, firme y amorosa. Él lucha a tu lado en cada batalla, sosteniéndote con su luz infinita. Nada ni nadie podrá someter tu espíritu, porque la victoria ya ha sido decretada. Tu alma es un canal de revelación y tu mente un puente hacia lo eterno. La gloria es tu destino. ¡Bendiciones!

PISCIS: El Universo te bendice esta semana con un trígono armónico con Júpiter, el gran benefactor cósmico. Esta energía abre caminos de expansión, fluidez y oportunidades que llegan como regalos divinos. La suerte, la prosperidad y la abundancia tocan a tu puerta con suavidad y certeza. El dinero puede manifestarse por vías inesperadas como reflejo de tu apertura interior. Lo esencial es recibir con gratitud, reconociendo que mereces cada bendición. Dios está contigo, guiando tu corazón hacia la plenitud. Tu alma es un río sagrado donde la abundancia fluye sin esfuerzo. La gratitud es la llave que abre las puertas del cielo. ¡Bendice!

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube