Predicciones del 17 al 23 de marzo

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Durante toda la semana, Venus está en tu signo astrológico. Excelente movimiento de Venus, para abrirte los caminos del amor y la pasión en tu vida. Ahora se puede disfrutar al máximo esta energía positiva espectacular que te permite vivir momentos pletóricos con tu pareja. Organiza una velada rimbombante con muchos detalles románticos. Los solteros estarán de buena suerte y se abren oportunidades positivas para establecer una nueva relación amorosa. Mantenga la alerta para observar las opciones y espero las aproveches de manera fenomenal y sigas adelante. Dios te bendiga. ¡Amate!



TAURO: Tienes en estos momentos una cuadratura con Plutón, deberías esta semana cuidar un poco más tu vida a nivel de la salud y estar pendiente de todo lo que sucede con respecto a tu ser interno. Es importante hacerse un chequeo médico lo más pronto posible, para descartar cualquier afección. Conviene prestar más atención e ir al especialista lo antes posible. Realiza un alto en las actividades y mantén la alerta para evitar situaciones graves. No tener actividades que generen peligro. Mantener en casa la mayor cantidad de tiempo posible. ¡Con la salud no se juega! ¡Alerta!

GÉMINIS: Esta semana es el momento ideal para conversar con cualquier persona que tengas algún problema. El planeta Mercurio en su estado retrógrado te ayuda al máximo con un sextil positivo. Esta energía permite utilizar la herramienta de la comunicación y la diplomacia para solventar cualquier situación. Tendrás todo un mes para aprovechar estas buenas influencias y así puedas avanzar con fuerza en la vida y cerrar ciclos de manera civilizada. Excelente oportunidad de liberación de energías negativas. Evita la violencia y los conflictos para mantener la paz y la armonía. ¡Conversa!

CÁNCER: En el trascurso de esta semana se activa un sextil positivo con Urano. El planeta de las transformaciones rápidas te bendice y te ayuda a procesar los cambios actuales que requieres en tu vida. Tienes que estar muy alerta y positivo para identificar esos nuevos procesos que debes absorber con la mejor actitud. Trata de ser más flexible para que todo sea fácil y con mejor adaptación. Es el instante más efectivo para llevar a cabo modificaciones que son requeridas. No debes postergar la situación. Afronta con valentía para salir con la victoria. Demuestra la madurez emocional que posees. ¡Adáptate!

LEO: Esta semana se activa de nuevo una cuadratura negativa con Urano. Una vez más, se presentan cambios y transformaciones profundadas para verificar si en verdad has aprendido en la vida a cuidar tu cuerpo físico. Es importante impulsar el proceso de alerta máxima y colocar a tu favor todo lo que has aprendido durante los últimos dos años. Este será tu gran prueba y debes responder correctamente con honores. Manifiesta lo que sabes y has procesado en el pasado. La experiencia es la mejor herramienta para solventar la situación de manera excelente. El Universo espera lo mejor de ti. ¡Demuestra!

VIRGO: Tienes activa una oposición negativa con el Sol y esta semana debes estar atento para no bajar la guardia a nivel de salud. Esta posición planetaria te resta mucha energía positiva y te puede llevar a un estado depresivo severo. Hay que subir de nivel y dejar atrás todos esos procesos que en el pasado te hicieron daño. El perdón es necesario, hay que seguir adelante con el poder de Dios. Cuida mucho tu salud y bienestar para evitar males mayores. La responsabilidad es necesaria para que mantengas la integridad. En caso de manifestarse alguna dolencia, se debe ir al médico de manera inmediata. ¡Atento!

LIBRA: Plutón te ayuda en estos momentos para salir adelante y poder vencer todos los obstáculos. Tienes una semana excelente con un trígono positivo con el planeta de las transformaciones y eso es muy bueno para ti. Dios te ayuda para que sigas evolucionando y avances dando pasos fuertes en el camino que te llevará a un futuro lleno de gloria. Nada llega solo, se requiere acciones efectivas para obtener resultados importantes. El Universo ayuda, pero requiere de aperturas a nivel físico. Aléjate de la violencia y busca la diplomacia para resolver los inconvenientes. ¡Ejecuta!

ESCORPIO: Semana muy importante. Se manifiesta un trígono positivo con Saturno. Esta poderosa energía te ayuda a seguir consolidando todas las actividades que estás teniendo en estos momentos. Ahora puedes asegurar tu vida de manera más positiva. El futuro te pertenece y todo lo que estás haciendo, tendrán un impacto excelente en los próximos 7 años. Sigue adelante sin perder tu enfoque. Por favor, no te distraigas y no malgastes la oportunidad que te brinda el Universo. Se recomienda diseñar un plan de vida que permita crear metas sólidas y evitar la pérdida de recursos. ¡Proyecta!

SAGITARIO: El amor te sonríe esta semana con un trígono positivo de Venus. El planeta del amor se hace presente y abre las puertas de la pasión y el disfrute en pareja. Debes concentrarte y buscar alguna actividad donde puedas compartir con ese ser tan especial en tu vida que te acompaña todos los días. Estamos creados para ser felices y compartir nuestra alegría. La gloria no sirve de nada si solo es tu triunfo. Los instantes llenos de alegría tienen que ser compartidos con los familiares más cercanos. La verdadera felicidad se encuentra en los días amorosos que generan paz interior. ¡Comparte!

CAPRICORNIO: El Sol, maravilloso astro rey, te bendice esta semana y te brinda energías súper positivas a través de un sextil. Te sientes radiante, fuerte y con mucho valor para seguir adelante. Debes aprovechar mejor estas influencias para que puedas acelerar todos tus procesos y tu realidad cambie para mejor. Siempre es importante tener este apoyo del Universo. Cada día te sientes mejor y más enfocado en obtener los resultados esperados. Impúlsate a través de la fuerza solar que influye de manera excelente en todos los aspectos de la vida. No frenes ni demores el avance, continúa a buen ritmo. ¡Progresa!

ACUARIO: Todo empieza a fluir a pesar de todo lo negativo que está pasando en tu vida. El planeta Mercurio en su estado retrógrado te está ayudando inmensamente con un sextil positivo. Esta fuerza que sientes esta semana te nivela un poco y permite tu avance dentro del camino nebuloso en el cual te encuentras. Te felicitamos por tu fuerza y ganas de salir adelante frente a todas las dificultades. Lo estás logrando y ya estás cerca de alcanzar la gloria, por eso, no puedes dejar de progresar. Lo más complicado quedó en el pasado y ahora debes caminar por terrenos más llanos y con menos carga. ¡Perdona!



PISCIS: ¡Alerta máxima! El eclipse total de Luna de la semana pasada te afecta negativamente y todo se puede complicar en tu vida. Deberás hacer grandes sacrificios por los próximos meses, para evitar problemas de salud. También te recordamos que son justo los seis meses que faltan para que Saturno salga de tu signo. Quiere decir que, estás en el remate final de esta energía negativa. Serán días complicados en cualquier escenario y debes estar atento. Mantén el estado de vigilia para que puedas avanzar sin problemas. Demuestra que ya dominas la situación para evolucionar adecuadamente. ¡Agradece!

Para más detalles ingresa en este video:

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube