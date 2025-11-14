Venus en Escorpio: La pasión se apodera de nosotros hasta el 29 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

Hasta el 29 de noviembre, estaremos inmersos en un fervor erótico colectivo. La llama del deseo se encenderá y muchos disfrutarán de la sexualidad como vía para facilitar encuentros íntimos profundamente satisfactorios. Venus estará transitando por el signo de Escorpio, trayendo consigo los placeres más intensos del año. Serán días vibrantes, colmados de una energía explosiva que elevará el magnetismo personal y desatará las hormonas con fuerza inusitada.

¡Así se vivirá!

El 19 de noviembre será, sin duda, el día de mayor impulso sexual del periodo. La Luna se une a Venus en Escorpio, generando una avalancha de manifestaciones de placer increíble. Las parejas consolidadas lo vivirán con intensidad, elevando su frecuencia. Los novios se dejarán llevar por impulsos apasionados. Los amantes reservarán tiempo para varios encuentros secretos y los solteros, movidos por el deseo, buscarán nuevas conexiones para explorar sus fantasías.

Algunas parejas separadas, pero aún unidas por el amor, tendrán la oportunidad de reencontrarse. Los conflictos se disolverán ante la poderosa energía y el magnetismo sexual que eclipsa cualquier diferencia. Sin embargo, también habrá quienes caigan en juegos de manipulación, mentiras o desesperación por satisfacer sus necesidades, buscando reconciliaciones impulsivas y poco conscientes.

Se recomienda planificar los encuentros en escenarios románticos, evitando manifestaciones abruptas de ansiedad. Es probable que muchas mujeres queden embarazadas como resultado del momento descontrolado, sin una adecuada protección. Por ello, la responsabilidad debe prevalecer. Es mejor evitar relaciones con desconocidos y cuidar la salud sexual para evadir problemas. No se trata de perder el control, sino de canalizar la energía con conciencia, impidiendo caer en la promiscuidad que ofrece oportunidades fáciles pero riesgosas.

Estamos convencidos que la mayoría de los adultos vivirán momentos inolvidables, experiencias que quedarán grabadas en la memoria como huellas de un tiempo ardiente.

Los signos del zodíaco

ARIES

Podrían disfrutar de una noche de copas un poco loca, fuera de serie, donde tendrán que tener mucho cuidado por los excesos. Veremos el grado de responsabilidad y madurez para mantener el control y dejar de ser impulsivos sin medir las consecuencias de sus actos. Es una prueba muy fuerte que deberán responder.

TAURO

Deben estar alerta para evitar males mayores en temas relacionados con el amor. La violencia no es recomendable y es mejor llegar a buenos acuerdos para solventar situaciones complejas. Podrían descubrir a su pareja en temas de infidelidad que en el fondo será para un beneficio personal.

GÉMINIS

Se sentirán invencibles llenos de energía al máximo nivel. Creerán que viven experiencias surrealistas e irrepetibles en temas relacionados con el amor. Posiblemente estarán en varias relaciones al mismo tiempo y todo se alcanzará sin ningún esfuerzo. Contarán lo vivido a sus generaciones futuras.

CÁNCER

Recuperan el amor que se fue y estarán reviviendo viejos momentos. Deben elegir si regresar o dejar ir después de unos días en perfecta unión. Las mejores trampas tienen excelentes carnadas. Escucharan promesas que posiblemente sean mentiras y la reflexión será de vital importancia para decidir.

LEO

No van a perdonar las fallas de la pareja y van a preferir soltar la relación. Se entregarán a la vida en pareja sin compromisos. La libertad no se va a negociar y el disfrute de la sexualidad será sin condiciones. Estarán experimentando etapas que antes eran imposible de vivir. Celebraran la vida con agradecimiento.

VIRGO

La vida le demostrará que no es necesario tantas condiciones para amar y ser amado. Las relaciones amorosas son más fáciles de lo que se piensa y disfrutarán del calor del amor sin hacer grandes acciones. Todo llega con facilidad y de manera natural sin forzar ni empujar la relación. Dejarse fluir es lo recomendable.

LIBRA

Volverá la motivación del amor a ser parte fundamental de la vida. Una vez más la pasión estará presente para avanzar con fuerza en la meta correcta. Disfrutarán de grandes momentos para recordar por años. La buena comida con un excelente vino y una conversación inteligente son la velada perfecta.

ESCORPIO

Disfrutarán de la sexualidad al máximo y serán días épicos donde su sistema nervioso estará alterado por el alto flujo de energía vibrando en cada célula del cuerpo. La regeneración se logrará al final de este valioso periodo y deben aprovechar cada día para lograr una elevación espiritual importante.

SAGITARIO

La energía se elevará y volverá el amor a ser parte principal de motivación personal. Todo volverá a brillar con facilidad y la pareja estará complementando para buscar el equilibrio y avanzar con facilidad. La paz interior se restablecerá después de cada encuentro intimo con el fin de producir felicidad.

CAPRICORNIO

Se abren oportunidades para restablecer la relación con más solides. Estarán negociando las reglas de los próximos años dentro de la relación de pareja. Recuerda mantener simple las condiciones para que sean factible el fiel cumplimiento. Todos desean ser felices y no sentir el rigor de la ley.

ACUARIO

Soltarán lo que ya no funciona para lanzarse al vacío y arriesgar la seguridad emocional. Siempre en una visión personal, estarán velando por sus intereses para mantener su autonomía. Las experiencias nuevas estarán a la orden del día para el deleite del ser. La adrenalina estará fluyendo de manera muy fácil.

PISCIS

Vivirán noches especiales llenas de placer y licor para generar una atmósfera de perdición sensorial. Mantendrán una línea total de disfrute para complacer sus sentidos. Estarán sumergidos en las bondades de los placeres carnales sin freno ni limitaciones. Sus recuerdos serán tesoros guardados en su memoria.

Por Arturo Acosta

Coordenadas Instagram @arturoacostamerlin / WhatsApp +50761224076

