Venus en Libra: el amor reina en todos lados

Una vez al año, el planeta Venus, guardián del amor en todas sus manifestaciones, transita por el signo de Libra, donde se siente pleno y en casa, al ser su regente natural astrológico. Este tránsito iniciará el próximo 14 de octubre y se extenderá hasta el 7 de noviembre, marcando un período de exaltación energética que se expresa con fluidez y belleza, brindándonos momentos especiales junto a la pareja y seres queridos.

¿Qué esperar?

Durante este ciclo, estaremos recibiendo bendiciones colmadas de afecto y es fundamental abrir el corazón para acoger la mayor cantidad de buenas voluntades. El entendimiento y la solidaridad facilitarán acuerdos. La paz se manifestará entre hermanos y es muy probable que incluso los enemigos cesen sus disputas, otorgando el perdón como vía para liberar el conflicto.

Los novios vivirán experiencias románticas y se abrirán espacios para encender la pasión reflejando la pureza de nuestros corazones. Los esposos, sentirán una mayor compenetración y unidad para lograr la felicidad. En el caso de los solteros, vendrás tiempos de aventuras intensas, donde podría surgir el flechazo de Cupido, trayendo instantes de ilusión y esperanza.

Los padres estarán más afectuosos con sus hijos, probablemente más consentidores y atentos, ofreciendo una mano amiga cargada de amor incondicional. Los abuelos, valorarán la labor realizada al disfrutar de sus nietos.

Estaremos atentos a nuestra apariencia física, buscando vernos mejor. El amor propio se fortalecerá, elevando la autoestima. La frivolidad hará una sutil invasión, aportando un toque superficial que nos llevará a visitar tiendas, centros estéticos, gimnasios, salones de belleza. entre otros espacios de cuidado personal.

A nivel mundial, se abrirán caminos para la paz y la armonía. Los líderes políticos, observarán mejoras en las relaciones internacionales, propiciando soluciones a diversos conflictos. La comprensión y la equidad, serán herramientas para alcanzar acuerdos significativos.

Los signos del zodiaco

ARIES

No la pasaran bien, producto de sus acciones crueles y fuertes con falta de nobleza y perdón. Estarán a prueba para observar el nivel evolutivo que poseen en la actualidad. Se recomienda soltar y dejar atrás la violencia. Será mejor deponer armas y dejar así para más adelante retomar el rumbo de la paz interior.

TAURO

Vivirán momentos hermosos en compañía de los seres queridos. Será importante organizar eventos como escusas para compartir y disfrutar del amor. Los abrazos y las buenas conversaciones serán positivas para lograr un avance significativo en el bienestar colectivo. Demuestre en lo físico lo que siente su corazón.

GÉMINIS

Se dejarán llevar por los placeres de la vida y es casi seguro que disfrutarán de la compañía de la pareja para el bienestar de los dos. Estos instantes mágicos llenos de amor serán guardados en los archivos de su memoria. Las aventuras se manifestarán con mucha facilidad y no se podrá negar la experiencia pasional.

CÁNCER

La familia desea compartir más tiempo para demostrar su amor infinito. Deberán apartar en la agenda espacio para disfrutar en casa en una buena cena o un típico domingo con un asado delicioso. Organice todo de inmediato y no se resista a esa idea placentera, colabore para el regocijo colectivo al máximo nivel.

LEO

Será importante dejar a un lado las actividades laborales para compartir más con la familia y en especial con la pareja. Establezca un plan de acción para disfrutar donde la pasión estaba presente a flor de piel. Rescate esos momentos que se inmortalizaron en su memoria y recréalos en la actualidad.

VIRGO

Deberán continuar con la fuerte labor de rescatar a los familiares y restablecer los lazos amorosos entre ellos. Se convertirán en lideres para limar asperezas y llegar a nuevos acuerdos para la paz entre todos los miembros de la familia. Labor titánica que requiere de un alto nivel diplomático.

LIBRA

Son los protagonistas de este paso celestial y deben enseñar a todos el arte de la convivencia para mantener la armonía y paz en la familia. Conversar y colocar orden es la base de sus resultados para ser feliz. Demostraran que no es lo que se quiere, sino lo que queremos en conjunto, estableciendo una meta.

ESCORPIO

Esta super consciente que tendrán que derrumbar todo para comenzar de nuevo la reconstrucción familiar. Se tendrá que definir qué será útil y que debe ser desechado para poder avanzar con facilidad. Las acciones estarán alineadas a la depuración, limpieza y orden para avanzar en conjunto unidos en familia.

SAGITARIO

La prioridad máxima será el amor propio y estarán avanzando con fuerza para levantarse y en el futuro, caminar para después correr y al fin volver a volar. No pueden ayudar a los demás y lo más coherente es pedir ayuda sin miedo ni complejos. Requieren del amor de los demás miembros de la familia.

CAPRICORNIO

Una vez más, el Universo les coloca unas pruebas fuertes para saber si en realidad aman a sus seres queridos o simplemente todavía piensan en salvarse a sí mismos y pretender avanzar solos. Las experiencias del pasado, indican que jamás se llegará lejos de manera solitaria. Están obligados a trabajar en familia.

ACUARIO

Estarán siendo beneficiados al recibir el apoyo de la familia para poder avanzar de manera más rápida. Abran sus corazones para que puedan recibir las energías positivas de los seres queridos. No rechacen la ayuda por su elevado orgullo. Agradezcan todo el amor que disfrutarán de sus seres queridos.

PISCIS

Deben rescatar el sendero del amor. Dejar en el pasado lo que se perdió y jamás volver a revivir esos actos. Se tiene que mirar el horizonte para abrir nuevas oportunidades para ser feliz en pareja. Perdonar para sanar y soltar en agradecimiento a Dios todo poderoso que solo desea una evolución emocional.

Por Arturo Acosta

Coordenadas Instagram @arturoacostamerlin / WhatsApp +50761224076

