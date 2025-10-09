Actriz Gillian Anderson se confiesa: esta es su rutina nocturna que le permite tener un rostro envidiable

Suscríbete a nuestros canales

Tener una buena rutina de skincare es fundamental para mantener un rostro limpio, terso y saludable. La piel del rostro está expuesta diariamente a factores como la contaminación, el sol y el estrés, que pueden acelerar el envejecimiento y la aparición de líneas de expresión.

Una rutina adecuada permite eliminar impurezas, equilibrar la hidratación y nutrir la piel con los ingredientes que necesita. La limpieza diaria evita la acumulación de grasa y suciedad, mientras que la exfoliación suave renueva las células y mejora la textura. Además, el uso constante de protector solar y cremas hidratantes ayuda a prevenir el daño causado por los rayos UV y a mantener la elasticidad natural del rostro.

Con disciplina y productos apropiados para cada tipo de piel, es posible lucir un cutis más luminoso, joven y libre de imperfecciones, retrasando así los signos visibles del envejecimiento.

Foto: harpersbazaar.com

Gillian Anderson y su secreto de belleza

Para nadie es un secreto el talento actoral de la actriz Gillian Anderson, así como lo bien que luce a sus 57 años de edad. Pero esa belleza no llego de la noche a la mañana, se lo ha trabajado para envejecer bien.

Su secreto nocturno se centra en el cuidado constante y consciente de su piel. La actriz reconoce que, con el tiempo, ha aprendido la importancia de la limpieza facial antes de dormir, algo que antes no siempre hacía.

Hoy en día, considera este paso fundamental para mantener una piel saludable y luminosa. “Antes solía irme a la cama con maquillaje, pero con el tiempo me he vuelto mucho más consciente de la importancia de desmaquillarme bien y aplicar un sérum”, confiesa.

Rutina de belleza

En su rutina nocturna, el producto que nunca falta es el sérum Age Perfect, que aplica antes de dormir para revitalizar la piel y mantener su hidratación. Según Anderson, este sencillo ritual no solo ayuda a mejorar la apariencia, sino que también se ha convertido en un momento personal de autocuidado.

Para ella, envejecer bien no significa luchar contra el paso del tiempo, sino aceptar los cambios con serenidad y elegir conscientemente los cuidados que la hacen sentir bien.

Más allá de lo físico, la actriz destaca que su “gran reto” es mantener el equilibrio entre el trabajo y la salud mental. Dormir lo suficiente, tomarse tiempo para descansar y no dejarse arrastrar por la presión social son pilares esenciales de su bienestar

