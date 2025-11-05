Adiós arrugas y pliegues: mezcla estos dos ingredientes de uso cotidiano en casa y aplica en el rostro todos los días

Suscríbete a nuestros canales

Una manera de combatir las arrugas y pliegues de manera natural, consiste en mantener una dieta rica en antioxidantes y omega 3, beber mucha agua y evitar la exposición al sol.

También se puede recurrir a fórmulas o tratamientos caseros que mejoran la apariencia de la piel del rostro.

¿Cómo combatir las arrugas y pliegues del rostro?

Expertos del laboratorio farmacéutico Acofarma señalan que, “a medida que nos vamos haciendo mayores empiezan a aparecer esas pequeñas grietas en la piel que nos echan años: las arrugas. Aunque no representan un problema médico, a nadie le gustan y un 80% de las mujeres preferirían deshacerse de ellas”.

Para combatirlas y obtener mejores resultados es clave cambiar una serie de hábitos entre los que destaca, tomar entre 2 y 3 litros diarios de agua para mantener la piel hidratada y con menos arrugas; incorporar a la dieta alimentos que aporten vitaminas, nutrientes y antioxidantes que frenen el deterioro de la piel.

Por otra parte, recomiendan dormir entre 7 y 9 horas cada día para así evitar el estrés, lo que produce cortisol, hormona que destruye las células. Además, utilizar diariamente protector solar, evitar el tabaco, exfoliar la piel una o dos veces por semana; y realizar yoga facial para revitalizar los músculos de la cara.

Solución casera

Si ya comenzaste a implementar estos hábitos, pero deseas hacer algo más, recurrir a mascarillas caseras siempre resulta una solución super efectiva. No solo porque los ingredientes naturales le aportan las vitaminas y nutrientes que la piel necesita, sino que, además, al masajear el rostro mejora la circulación y con ello la flexibilidad y elasticidad de la piel.

Una alternativa a tener en cuenta consiste en elaborar una mascarilla con el gel de aloe vera y el contenido de una cápsula de vitamina E. Una vez logras unir ambos ingredientes, aplicar sobre el rostro limpio y seco, dejar actuar de 15 a 20 minutos sin exponerse al sol y luego enjuagar con agua fría.

Freepik

Para mejores resultados se puede aplicar y dejar actuar toda la noche, o repetir varias veces a la semana, refiere la Inteligencia Artificial.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube