¡Adiós químicos! Aprende a preparar un tinte casero a base de café: así debes aplicarlo para aprovechar al máximo su efecto

El estrés es una de las causas más comunes por la cual aparecen las canas, ya que, se alteran las hormonas y afectan directamente a los folículos pilosos, al tiempo que disminuye la producción de melanina, el pigmento natural del cabello.

De acuerdo a la información divulgada por Cuídate Plus, la mala alimentación también genera que aparecen las canas y que el cabello se debilite.

Por lo tanto, en la actualidad existe una amplia gama de tintes comerciales que tiñen el cabello desde la raíz hasta las puntas, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el café.

Según la información reseñada por Allthingshair, el café contiene propiedades pigmentantes y vitamínicas que hidratan el cabello, al tiempo que tiñen las canas.

Guía completa para preparar el tinte natural

Ingredientes

100 gramos de café en polvo.

50 gramos de canela.

2 cucharadas de aceite de coco.

Preparación

Vierte el café y el aceite de coco en un recipiente. Mezcla ambos ingredientes hasta que se integren en su totalidad. Agrega la canela en polvo a la mezcla y bate todos los ingredientes durante dos minutos. Vierte la mezcla en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

¿Cómo debes aplicar el tinte?

Lo más recomendable es que la persona aplique el tinte con el cabello sucio y deje actuar el producto durante 45 minutos, luego debe retirarlo con abundante agua.

A su vez, es propicio acotar que el referido proceso debe ser ejecutado mínimo dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cabello.

En definitiva, para mantener el cuero cabelludo en óptimas condiciones lo ideal es que la persona establezca hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y evite los tratamientos químicamente invasivos.

