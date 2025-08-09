¡Adiós resequedad capilar! El aceite que siempre tienes en la cocina que hidrata desde la raíz hasta las puntas

Suscríbete a nuestros canales

El uso constante de herramientas de calor tales como: la plancha y el secador es una de las causas más frecuentes por la cual el cabello se deshidrata, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar irritación en la capa protectora.

De acuerdo a la información reseñada en el portal web Ducray, utilizar constantemente champús con alto contenido químico también genera resequedad capilar.

Por lo tanto, existen múltiples productos comerciales para hidratar el cabello a profundidad, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que suelen estar en la despensa del hogar.

Según la información publicada en el portal web Garnier, el aceite de oliva contiene vitaminas que nutren el cabello a profundidad, al tiempo que previene la caída y la aparición de caspa.

¿Cómo debes aplicar el aceite de oliva?

Lo más recomendable es que la persona aplique una cucharada de aceite de oliva con el cabello sucio y deje actuar el producto durante 15 minutos desde la raíz hasta las puntas, posteriormente, debe retirarlo con abundante agua.

Cabe destacar, que el proceso antes mencionado la persona debe realizarlo mínimo dos veces al mes por tes continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cuero cabelludo.

En definitiva, para mantener el cabello sano y brillante la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo, teniendo en cuenta que la alimentación también es un factor influyente.

