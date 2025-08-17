Ahorra dinero y hasta un viaje al salón de belleza: prepara en casa estos removedores de esmalte con productos que siempre están en tu alacena

Suscríbete a nuestros canales

Unas uñas arregladas es el deseo de toda mujer, pero a cualquiera se le puede presentar una emergencia como que se levante el esmalte de uñas. En ese momento no contamos con un quitaesmalte a la mano para poder arreglar el problema. Te tenemos la solución.

A muchas mujeres no les gusta utilizar productos químicos para remover el esmalte de uñas. Ya sea por sus costos elevados, porque resecan las manos o manchan de amarillo las uñas. Por el contrario, les gusta utilizar productos caseros, naturales o que no sean tan invasivos para nuestra piel y uñas.

Para esas mujeres que experimentan con lo natural y hecho en casa, les presentamos dos maneras de realizar su propio quitaesmalte. Así podrán solucionar rápidamente cualquier emergencia, o simplemente, utilizarla para cuidar tus manos.

Para preparar el primer quitaesmalte a base de alcohol, necesitarás mezclar ¼ de alcohol con 1 cucharadita de azúcar glas hasta que el azúcar se disuelva bien. Guarda en un envase de vidrio con tapa y utiliza en tus uñas de la misma forma que las acetonas comerciales.

Para preparar un quitaesmalte a base de limón necesitarás mezclar 4 cucharadas de vinagre con 2 cucharadas de zumo de limón. Mezcla bien y guarda en un envase de vidrio con tapa, y utiliza de forma habitual. Esta mezcla a base de limón, dura un poco más en quitar la pintura de tus uñas que la que es elaborada con base de alcohol, pero ambas son efectivas y cuidarán tus uñas de resequedad y manchas.

Foto: Freepik

Otras alternativas

- Aunque parezca una idea loca, funciona. Coloca varias capas de brillo antes de tu esmalte preferido, y así lograrás retirarlo con mayor facilidad.

- La laca para el cabello y el desodorante, ambos en spray, contienen propiedades similares a la acetona. Moja un algodón en cualquiera de estos dos productos y remueve el color de tus uñas sin problema.

- El perfume puede ser tu gran aliado a la hora de una emergencia y necesites remover el color de tu esmalte de uñas. Humedece un trozo de algodón y pasa por la uña hasta que retires todo el color.

