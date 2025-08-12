Alisa el cabello con tres ingredientes naturales ricos en vitaminas: así puedes preparar la mascarilla en casa

Suscríbete a nuestros canales

La hidratación del cabello es fundamental para evitar la irritación de la capa protectora y la debilidad de los fólicos pilosos, los cuales deben mantenerse en óptimas condiciones para que la raíz no se quiebre.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada en el portal web Mayo clínic, los cambios hormonales y el estrés también generan daños en el cabello.

Por lo tanto, en la actualidad existen múltiples productos comerciales para hidrata y alisar el cabello a profundidad, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función.

¿Cómo debes preparar la mascarilla?



Ingredientes

2 cucharadas de aceite de oliva.

1 cucharada de gel de aloe vera.

1 cucharada de miel.



Preparación

1- Vierte el aceite de oliva y el gel de aloe vera en un recipiente, mezcla ambos productos hasta que se integren en su totalidad.

2- Agrega la miel y mezcla todos los ingredientes durante dos minutos.

3- Vierte la mezcla en un recipiente de vidrio y conservalo en un lugar fresco.

Foto cortesía de: freepik

Así debes aplicar la mascarilla



Lo más recomendable es que la persona aplique la mascarilla de la raíz hasta las puntas con el cabello sucio y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, debe retirarlo con abundante agua.

Cabe destacar, que el referido proceso debe ser ejecutado mínimo dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cuero cabelludo.

A su vez, es propicio acotar que para mantener el cabello en buen estado la alimentación también influye, por ello, lo ideal es que la persona establezca una dieta balanceada.

En definitiva, para mantener el cabello en óptimas condiciones la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y evite la aplicación de tratamientos químicamente invasivos.

Foto cortesía de: freepik

