Alisa tu cabello sin plancha con un resultado de alta peluquería: prepara en casa esta sencilla mascarilla y deja actuar por una hora

En la actualidad, son muchas las chicas que aman lucir el cabello liso porque se asocia con la elegancia, la sofisticación y un estilo clásico.

Esa apariencia pulida y estilizada cuando el pelo está bien cuidado puede dar una sensación de orden y de un cabello saludable que ofrece versatilidad a la hora de peinarlo. Este estilo es infalible, cómodo y seguro.

¿Cómo alisar el cabello?

Existen muchas opciones, entre ellas las herramientas de calor como, planchas, tenazas y secadores. Sin embargo, estas resultan ser muy agresivas al aplicar calor directamente en el pelo y el cuero cabelludo, causando que el pelo se queme, se parta y pierda brillo y vitalidad.

También existen tratamientos como la keratina, el alisado japonés o el brasileño, los cuales pueden garantizar buenos resultados, pero a la vez pueden provocar daños en la hebra capilar, explican los expertos de Vogue.

Afortunadamente, existen otras alternativas, las mascarillas caseras, elaboradas con ingredientes naturales, y que resultan tan efectivas como si alisaras el cabello con químicos o herramientas de calor, y lo mejor es que no dañan el cabello.

En acción

Preparar mascarillas caseras para alisar el cabello es sencillo y los resultados que se obtienen bien valen la pena. Estas mascarillas buscan eliminar el frizz y el encrespamiento, al mismo tiempo, hidratar y humectar la fibra capilar.

Una alternativa puede ser una especie de keratina casera, la cual se realiza con los siguientes ingredientes: canela en astilla, sábila, azúcar, maicena y agua.

Una vez tengas todos los ingredientes a la mano debes colocar en una olla, las astillas de canela, un pedazo de sábila cortado en cuadros con su piel, dos cucharadas de azúcar, dos cucharadas de maicena y 400 ml de agua y llevar al fuego sin dejar de remover para evitar que se pegue. Transcurrido el tiempo, retirar del fuego, esperar que se enfríe y colar con una tela. A la mezcla resultante, agrégale unas gotas de tu aceite preferido (coco, almendra, argán, etc.), luego aplica en el cabello y coloca un gorro, deja actuar durante una hora y posteriormente lava el cabello como de costumbre. Deja secar y verás que conseguirás un cabello alisado, brillante e hidratado. Para mejores resultados, aplica dos o tres veces a la semana.

