¡Atención, hombres! Así puedes disimular tus estrías: conoce los métodos naturales que puedes usar en casa a muy bajo costo

Estrías, marcas que se forman en la piel, que no solo las mujeres padecen, sino que los hombres también. Estas líneas o rayas blancas o rojas, no son dañinas para la salud, pero sí pueden lograr afectar la autoestima de quien las padece.

Se define como estrías a una distensión de la piel que quiebra las fibras elásticas. Suelen aparecer en el área del abdomen, pechos, muslos y caderas. Suele deberse a un estiramiento continuo y progresivo de la dermis.

Cuando aparecen estas líneas comienzan siendo moradas o rojas, Suele ser una etapa donde la piel pica debido al estiramiento que presenta. Seguido, estas grietas se transforman en blancas, que es la estría en su plenitud. Suelen estar un poco más hundidas que el resto de la piel que las rodea.

Foto: nexofin.com

Estrías en hombres

Al igual que en las mujeres, la piel masculina no siempre posee fibras elásticas y colágeno, dando como resultado una flexibilidad cutánea máxima, quebrándose.

En los hombres, existen patologías que ocasionan la sobreproducción de corticosteroides naturales. Así mismo, estas particularidades influyen en la creación de estrías en hombres:

- Obesidad o incremento acelerado del peso.

- Dieta deficiente.

- Pubertad.

- Culturismo.

¿Cómo eliminarlas?

Sin duda, eliminar las quebraduras de la piel es algo sumamente difícil. Pero si estas se encuentran en la primera etapa, que es cuando se presentar rojas, Se pueden reducir notablemente con los siguientes remedios naturales.

Frotar la piel tres veces al día para hidratar a profundidad algún tipo de crema hidratante, aloe vera, rosa mosqueta o centella asiática. Así mismo, frotar limón, manteca de cacao, aceite de coco o hacer ejercicios, puede ayudar a reducirlas y hasta eliminarlas.

Por el contrario, si las marcas ya son blancas o grisáceas, será mucho más difícil de tratar. Para esta etapa deberás utilizar tratamientos más profundos como la dermoabrasión, la terapia con luz láser o la inyección de plasma rico en plaquetas.

