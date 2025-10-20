Beneficios de la avena para la piel del rostro: conoce cuál es la manera correcta de aplicarla

Suscríbete a nuestros canales

La exposición constante a los rayos solares es una de las causas más frecuentes por la cual se daña la piel, ya que, se irrita y debilita por completo, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas.

En ese sentido, de acuerdo a la información divulgada en el portal web Garnier, la avena es un cereal rico en vitaminas que nutren la piel a profundidad, al tiempo que remueve las células muertas y evita la aparición de manchas.

Por lo tanto, en la actualidad el uso de la avena se ha proliferado en cuanto a su incorporación en las mascarillas faciales y más al ser combinadas con productos naturales, por ejemplo, miel, gel de aloe vera o aceite de coco.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo preparar la mascarilla?

Ingredientes

2 cucharadas de gel de aloe vera.

1 cucharada de avena en hojuelas.

1 cucharada de aceite de coco.

Preparación

Vierte el gel de aloe vera en combinación con el aceite de coco en la licuadora, mezcla todos los ingredientes hasta que se integren en su totalidad. Agrega la avena en hojuelas y mezcla todos los ingredientes hasta obtener una mascarilla ligera. Vierte la mascarilla en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

Así debes aplicar la mascarilla

Lo más recomendable es que la persona aplique la mascarilla en la zona afectada y deje actuar el producto durante 20 minutos, luego debe retirarlo con abundante agua.

A su vez, es propicio acotar que la persona debe ejecutar el referido proceso mínimo durante 15 a 20 días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre la piel.

En definitiva, para mantener la piel en buenas condiciones la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y con los productos acordes.

Foto cortesía de: freepik

