Cabellos ondulados perfectos: estilista experta en rizos explica cómo conseguirlos

No todos los cabellos ondulados son iguales, de hecho, expertos indican que hay varios tipos y cada uno tiene sus propias características que los hacen únicos. No obstante, independientemente del tipo que se tenga, todas las féminas desean lucirlo impecable, y lograrlo no es imposible.

Aunque no siempre resulta fácil, existen algunas técnicas que, combinadas con los productos correctos, ofrecen estupendos resultados.

¿Cómo lucir cabellos ondulados perfectos?

Estilistas y peluqueros del mundo ofrecen recomendaciones que ayudan a cuidar el pelo y cuando se trata de los cabellos ondulados, no es la excepción.

En tal sentido, si estás buscando lucir tus ondas perfectas, debes tener ciertos cuidados que permitan controlar el frizz, mantener el patrón natural de los rizos y minimizar el encrespamiento.

¿Qué hacer?

Llanos Blanco, experta en rizos compartió con CuerpoMente que cual sea el tipo de rizo que se tenga, es necesario usar técnicas de definición que ayuden a los rizos a tomar la forma. Además, acota que la escogencia de los productos para el styling y la definición son importantes, por lo que recomienda que sean ligeros, pero que tengan una fijación bien alta, “para restar el máximo peso posible y al mismo tiempo mantener la forma del rizo durante más tiempo.”

Otra recomendación es recurrir al brush coiling, esta técnica consiste en usar el mango del cepillo para enrollar los mechones y lograr rizos uniformes y bien definidos, además de levantar las raíces. Para hacerlo, debes tomar una pequeña sección de cabello húmedo, aplicar el producto de styling, colocar el mango del cepillo cerca del cuero cabelludo y enrollar el cabello alrededor del mango desde la raíz hasta las puntas.

