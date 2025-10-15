¿Cómo arreglar imperfecciones en las cejas?: maquilladora propone una sencilla técnica que aplicas fácil en casa

Suscríbete a nuestros canales

Fémina que se respete cuida sus cejas tanto como el cabello y el cutis, ¿la razón? Este conjunto de vellos no solo tiene la función de proteger los ojos, también son su marco. Según refiere la inteligencia Artificial, son un componente clave para el reconocimiento facial y la expresión de las emociones, y cumplen una importante función estética al definir la expresión del rostro.

¿Cómo cuidar las cejas?

Gracias a que las cejas definen la mirada y enmarcan el rostro, todas las mujeres buscan que esté perfectas en todo momento, y hacerlas crecer es un trabajo al que le ponen empeño.

Si deseas una cejas pobladas y definidas es necesario cuidarlas y Maybelline recomienda alimentarse de manera equilibrada, hidratarse correctamente, evitar la depilación excesiva y desmaquillarse siempre con suavidad.

En caso de que tengas algunas imperfecciones, no te preocupes, te tenemos algunos la solución.

Freepik

En casa

En la web CuerpoMente comparten la técnica que aplica la maquilladora María Sánchez. La experta recomienda que el dibujo de las cejas es una buena alternativa para corregir pequeñas imperfecciones. “No se trata de dibujarlas desde cero, sino de potenciar lo que ya está ahí con trazos precisos y el uso adecuado de un cepillo. “Si tienes canas y huecos en las cejas, usa un lápiz con cepillo para marcar la ceja y luego peinarla hacia arriba”.

Cabe acotar que, la sugerencia es siempre buscar un lápiz de un tono lo más cercano posible al color natural del vello. “Si el cabello es muy rubio o claro, conviene evitar colores demasiado oscuros que puedan endurecer las facciones”, explica Sánchez.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube