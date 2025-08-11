¿Cómo preparar el tinte de cacao para cubrir las canas? Anota esta receta natural sencilla y a bajo costo que puedes aplicar en casa

Suscríbete a nuestros canales

El envejecimiento es una de las causas más frecuentes por la cual aparecen las canas, ya que, la producción de melanina disminuye, por ende, el cabello pierde pigmentación fácil y rápido, lo cual debe ser controlado a tiempo con los métodos correctos.

De acuerdo a la información reseñada en el portal web Cuídate plus, el estrés oxidativo también genera la presencia de canas.

Por lo tanto, en la actualidad existe un amplio abanico de tintes comerciales para oscurecer las canas, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función.

El tinte de cacao y aceite de oliva contiene propiedades pigmentantes que oscurecen las canas, al tiempo que dichos productos naturales contienen vitaminas que hidratan el cabello a profundidad.

Foto cortesía de: freepik

Así debes preparar el tinte

Ingredientes

2 cucharadas de cacao en polvo.

1 cucharada de aceite de oliva.

1 cucharada de agua tibia.

Preparación

Vierte el cacao en polvo y el aceite de oliva en un recipiente, mezcla ambos ingredientes hasta que se integren en su totalidad. Agrega el agua tibia y mezcla todos los ingredientes durante dos minutos. Vierte el tinte en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

¿Cómo debes aplicar el tinte?

Lo más recomendable es que la persona aplique el tinte desde la raíz hasta las puntas con el cabello sucio y deje actuar el producto durante 35 minutos, posteriormente, debe retirarlo con abundante agua.

Cabe destacar, que el referido proceso debe ser repetido mínimo una vez al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones que se encuentre el cuero cabelludo.

En definitiva, para evitar la aparición de canas la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y evite la aplicación de tratamientos químicamente invasivos.

Foto cortesía de: freepik

