Con solo tres ingredientes: prepara tu propio perfume casero y ahorra dinero en marcas costosas

Ser perfumista es algo que todos podemos llegar a ser. Según estudios realizados en la Universidad de Rockefeller, Estados Unidos, el ser humano es capaz de recordar el 35 por ciento de los aromas que huele. He allí la importancia de los aromas en nuestra vida.

El origen de los perfumes se atribuye a la Edad de Piedra, cuando los hombres quemaban maderas aromáticas y resinas que desprendían un olor agradable. Todo para complacer con humo a sus divinidades.

De allí que en la actualidad usemos perfumes de diferentes aromas, para obtener una dosis extra de seguridad y sentirnos seguros

Lo primero que debes realizar es decantarte por el tipo de perfume que deseas, tarea nada difícil, ya que existen más de 300 tipos de escancias para hacerlo, pero lo básico será elegir entre fragancias cítricas, florales, frutales o dulces, que son las más comunes.

¿Cómo ser perfumista?

La formula básica para hacer tu propio perfume es 70% de alcohol a 96º + 30% de esencia, pero si quieres que el aroma de tu perfume dure más tiempo, agrega 1% de dimeticona, restándoselo a la esencia. El blog Maarfragancias recomienda que para un proceso sencillo solo debes que pesar los ingredientes, mezclarlos bien y dejarlos macerar. Por último, envasas el perfume casero en el tarro que más te guste y listo, ya tienes tu perfume casero.

Pero si te gustan los retos un poco más elaborados, aquí te damos el paso a paso para elaborarlo en casa un poco más detallado.

Necesitarás 65% de alcohol etílico de 96º, 15% agua destilada, un frasco de vidrio oscuro para perfume, 15% de aceite esencial y 5 % de glicerina líquida. Agrega un 20% de la nota de fondo (jengibre, vainilla, almizcle o sándalo), después la nota media al 50%, que será el olor principal del perfume (canela, manzanilla, jazmín) y finalmente la nota principal al 20% (mandarina, eucalipto, lavanda, menta, limón).

Echa el alcohol en un frasco y lentamente agrega los aceites esenciales y tapa perfectamente para que se mezclen los ingredientes.

Mezcla en otro recipiente el agua con la glicerina líquida y cuando se hayan combinado bien los ingredientes lo añades al frasco con alcohol agitando bien. Finalmente, agrega la dimeticona y déjalo reposar en un lugar fresco y oscuro durante dos semanas.

