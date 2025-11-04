Conoce cuál es el truco más efectivo para ocultar la grasa del cabello "en un tris": el secreto milagroso de los más afamados peluqueros

Suscríbete a nuestros canales

Los cambios hormonales es uno de los factores más influyentes en el cuero cabelludo, ya que, al alterarse la producción de sebo es mayor y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar una amplia gama de consecuencias negativas en los folículos pilosos.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por Loreal professionnel, la mala alimentación también genera la activación de producción de sebo en exceso, dado que, si la persona consume grasa constantemente eso influye en el cuero cabelludo.

Por lo tanto, en la actualidad existe un amplio abanico de productos comerciales para ocultar la grasa del cabello, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la mezcla de agua micelar con agua de rosas, ambas contienen propiedades astringentes que ocultan la grasa del cabello.

¿Cómo debes aplicar el producto?

Lo más recomendable es que cuando el cabello este grasoso la persona rocié un poco de la mezcla antes mencionada desde la raíz hasta las puntas y dejé actuar el producto durante un día.

A su vez, es propicio acotar que el referido proceso puede ser ejecutado las veces que sean necesarias durante la semana, no hay límites, pero el deber ser es que la persona lave el cabello mínimo cada tres días.

En definitiva, para evitar la grasa en el cabello la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y evitar el uso de tratamientos químicamente invasivos.

Foto cortesía de: freepik

