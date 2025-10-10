Conoce la tendencia en uñas que popularizó Jennifer Lopez: ideales para el otoño

Suscríbete a nuestros canales

Las manicuras minimalistas y los tamaños de uña intermedios están ganando terreno frente a las versiones muy largas o demasiado extravagantes. Prueba de ello es la cantante Jennifer Lopez, quien se convierte en referencia gracias a su manicurista quien creó unas uñas “midi” (ni largas ni cortas) con forma cuadrada y un tono caramelo, que se espera que marquen tendencia este otoño.

Ese tono caramelo se inserta dentro de lo que llaman la manicura “toasty fall” (otoño tostado), concepto acuñado para describir esmaltes en gamas cálidas que evocan las hojas caídas y la estética otoñal. Esta tendencia resuena con el auge del maquillaje con efecto bronceado y con la vuelta del marrón chocolate como color protagonista en la moda de la estación.

La manicura “toasty” combina bien con la tendencia general hacia opciones más prácticas y usables. Aunque las manicuras artísticas o joya siguen estando presentes, la preferencia se inclina hacia esmaltes que puedan incorporarse al día a día sin resultar excesivos.

Vogue incluso menciona esmaltes concretos, como uno de Dior Vernis en tono “Rouge Cinéma” y otro tono “Brick red” de Sephora Collection, como ejemplos de acabados que bien podrían alinearse con esta estética. En cuanto al “ Largo midi ”, la idea es precisamente ese punto medio: uñas que no sean excesivamente largas pero sí tengan presencia.

Tendencia “toasty”

La tendencia “toasty” (o “toasty fall”) se basa en colores cálidos y aterciopelados, inspirados en los tonos caramelizados, bronce o chocolate, perfectos para el otoño.

Es un giro de la paleta otoñal en moda y maquillaje, llevada a las uñas. La palabra “toasty” evoca esa sensación de calidez, tostado ligero, algo envolvente, y en uñas se traduce en acabados cremosos o brillantes en esos tonos.

Además, no busca extremos: la idea es llevar esas tonalidades en uñas de largo medio (midi) o cortas, con formas sencillas y cómodas. Es una manicura más “wearable”, que no requiere diseños complejos, pero sí aporta un acento elegante y moderno.

