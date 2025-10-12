¿Cuáles son los beneficios del hielo para la piel? Esto dicen los expertos

Suscríbete a nuestros canales

La piel es el órgano más grande del cuerpo, pero uno de los más delicados, ya que, está expuesta a factores dañinos que generan consecuencias severas, por ejemplo, el exceso de rayos solares causa irritación y debilidad en todas sus capas.

En ese sentido, de acuerdo a la información divulgada por Eucerin, los cambios climáticos debilitan la piel, especialmente la humedad constante.

Por lo tanto, en la actualidad existen múltiples tratamientos farmacéuticos y estéticos para fortalecer la piel, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el hielo.

Según la información divulgada por la doctora Lourdes en su cuenta de Tik Tok, la hielo terapia es ideal para desinflamar la piel, al tiempo que combatir la arrugas y eliminar las ojeras. Además, refresca todas las capas del referido órgano.

¿Cómo debes utilizar el hielo en la piel?

Lo más recomendable es que la persona aplique dos cubos de hielo envueltos en una tela suave directamente en la piel durante cinco minutos y luego masajee la zona afectada con delicadeza.

Cabe destacar, que el referido proceso debe ser ejecutado mínimo una vez al día durante 15 continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre la piel.

A su vez, es propicio acotar que la alimentación y el consumo de agua son dos factores que también influyen en las condiciones de la piel, por ello, lo más idóneo es que la persona implemente una dieta saludable.

En definitiva, para mantener la piel en buenas condiciones lo más recomendable es que la persona implemente hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

