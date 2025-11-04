Cuida tu melena: cuatro plantas que le darán color a tu pelo sin dañarlo

Suscríbete a nuestros canales

Cada vez más personas se preocupan por cuidar su salud, y teñirse el cabello no escapa de ello, por lo que recurren a alternativas naturales evitando productos químicos agresivos. Expertos en belleza proponen cuatro plantas que cumplen la doble función de colorear el pelo sin dañar su fibra y al mismo tiempo fortalecerlo y nutrirlo.

Estas técnicas tienen la ventaja de no contener amoníaco ni químicos industriales, lo que reduce el riesgo de daños en la fibra capilar. Sin embargo, lo “natural” no significa “sin riesgo”: las personas pueden presentar reacciones alérgicas o irritaciones del cuero cabelludo, por lo que se recomienda realizar una prueba en una pequeña zona y/o consultar a un especialista capilar antes de aplicarlas.

Tintes naturales

1. Henna: esta planta ya conocida como tinte natural se utiliza para lograr colores rojizos o caoba. Se prepara mezclando medio vaso de henna en polvo con un cuarto de vaso de agua, dejando reposar al menos 12 horas para liberar el pigmento, y luego aplicándola sobre el cabello limpio entre 2 y 6 horas.

2. Salvia: ideal para cabellos negros o castaños oscuros, ya que intensifica el tono natural y ayuda a cubrir canas sin agredir la fibra capilar. Su aplicación consiste en hervir entre media y una taza de salvia seca en un litro de agua durante aproximadamente 30 minutos, colar, enfriar y aplicar sobre el cabello húmedo durante unos 15 minutos.

3. Manzanilla: apropiada para aclarar cabellos rubios o castaños claros. Además de aportar luminosidad, tiene un efecto calmante para el cuero cabelludo. Se prepara con media taza de flores de manzanilla en una taza de agua hirviendo, se deja reposar 30 minutos, se cuela y luego se aplica con atomizador sobre el cabello limpio durante 15 minutos.

4. Caléndula: esta flor aporta tonos intensos y brillantes, favoreciendo reflejos dorados. Para usarlas, se hierve 2 tazas de agua con media taza de caléndula durante 30 minutos, se cuela, se enfría y se emplea como enjuague final tras el lavado del cabello, dejándolo secar al sol.

