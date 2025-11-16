Cuidados caseros para tus labios: dermatólogo Simon Scarano revela sus recomendaciones

Suscríbete a nuestros canales

Todas deseamos tener unos labios carnosos e hidratados, símbolo de sensualidad. Pero todas debemos saber que, junto a la piel del contorno de los ojos, la piel de los labios es una de las más delicadas de todo el cuerpo. No posee glándulas sebáceas ni sudoríparas, que son aquellas que ayudan a la piel a mantenerse hidratada, controlar la temperatura y mantener la hidratación.

Es por ello que debemos tener especial cuidado en mantener esta área humectada constantemente para evitar resequedad y resquebrajamientos en la piel. Que puede ser causado por el cambio de temperatura, el frío y la falta de hidratación.

Foto: Freepik

Cuidado para tus labios

Te mostramos diferentes opciones para mantener tus labios hidratados:

Bebe mucho agua: para verse bella por fuera, primero hay que estar bien por dentro. El beber mucho agua es un hábito importantísimo que debes crear, de esa manera mantendrá no solo tus labios hidratados, sino también, la piel de todo tu cuerpo.

Exfolia tus labios: debes hacerlo regularmente para eliminar las células muertas y dejar que a piel se recupere satisfactoriamente. Puedes mezclar miel espesa con granos de azúcar y masajear de forma circular.

Usa bálsamo labial: no importa si es vaselina, crema de cacao, o un brillo de maquillaje, lo importante es mantenerlos siempre hidratados y darles una protección de los agentes externos. Este regenerará la piel gracias a la presencia de principios activos nutritivos.

No los humedezcas con saliva: cuando sentimos los labios resecos, lo que solemos hacer es humedecerlos con nuestra saliva, pasando nuestra lengua sobre la superficie. Al hacer esto, sentiremos una mejora momentánea, pero que a la larga, nos dará el efecto contrario, a resecar aún más nuestros labios.

Usa protector solar: los rayos UV del sol son altamente perjudiciales para nuestra piel, y los labios no se escapan de ellos. Usa siempre un labial que contenga protector solar.

Ayudas caseras

- Comer aguacate ayuda mucho a tener labios bonitos, ya que contienen mucha vitamina A y C.

- El pepino también es un buen aliado, pero no sólo al ingerirlo, como en las mascarillas faciales, frotar una rodaja de pepino en los labios ayuda a humectarlos.

- Aceite de oliva.

- Humedece un algodón con un poco de aceite de oliva y pásalo por tus labios y deja ahí por unos minutos. En dos días verás maravillosos resultados.

- El aceite de coco también es un gran aliado de los labios hidratados. Humedece tus labios varias veces al día con unas gotitas de éste aceite y verás maravillosos resultados.

