Deja a un lado el mal olor en las axilas con esta fórmula casera fácil y rápida de preparar en casa: así debes aplicarla

Suscríbete a nuestros canales

El exceso de sudor es una de las causas más comunes por la cual aparece el mal olor en las axilas, ya que, el cuerpo libera más liquido de lo normal y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar una amplia gama de consecuencias negativas.

De acuerdo a la información reseñada por Asocolderma, los cambios hormonales también causan mal olor en las axilas.

Por lo tanto, en la actualidad existen múltiples productos comerciales para combatir el mal olor en las axilas, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el bicarbonato de sodio contiene propiedades antisépticas.

¿Cómo preparar el desodorante casero?

Ingredientes

4 cucharadas de bicarbonato de sodio.

2 cucharadas de aceite de coco.

1 cucharada de maicena.

Preparación

1. Vierte el aceite de coco y el bicarbonato de sodio en un recipiente. Mezcla todos los ingredientes hasta que se unan por completo.

2. Agrega la maicena y mezcla todos los ingredientes durante dos minutos.

3. Vierte la mezcla en un recipiente de vidrio y consérvalo en lugar fresco.

¿Cómo aplicar el desodorante?

Lo más recomendable es que la persona aplique el desodorante una vez al día, todos los días o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre la piel, la cual absorbe todo lo que le apliques.

En definitiva, para evitar el mal olor en las axilas la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube