Deja atrás la resequedad de la piel con esta mascarilla a base de aceite de almendras y aloe vera: así debes aplicarla

El sol es uno de los factores más perjudiciales para le piel, especialmente cuando la persona se expone a dichos rayos durante más de una hora continua sin protección, dado que, tienden a debilitarla e irritarla por completo.

De acuerdo a la información divulgada por la Clínica Mayo, los cambios hormonales, la mala alimentación y el consumo en exceso de bebidas alcohólicas son factores que dañan la piel.

Por lo tanto, en la actualidad existe una amplia gama de tratamientos comerciales y estéticos para combatir la resequedad de la piel, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el gel de aloe vera en combinación con el aceite de almendras, ambos productos contienen propiedades vitamínicas que nutren la piel.

Foto cortesía de: freepik

Así debes aplicar la mascarilla

Lo más recomendable es que la persona aplique la mascarilla natural en la zona afectada y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, debe retirarlo con abundante agua.

A su vez, es propicio acotar que el referido proceso debe ser realizado mínimo durante 10 días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre la piel.

En definitiva, para mantener la piel en buenas condiciones la persona debe implementar una rutina de autocuidado con los productos acordes que contribuyan a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

