Despídete de las arrugas en el rostro con esta crema hidrante rica en colágeno y vitaminas: así debes aplicarla

La deficiencia en la producción de colágeno natural es una de las causas más frecuentes por la cual aparecen las arrugas, ya que, la piel se debilita y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede generar múltiples consecuencias negativas en el órgano más grande del cuerpo.
En ese sentido, de acuerdo a la información divulgada por Mayo clinic, la exposición al sol también irrita la piel y hace que aparezcan las arrugas a largo plazo.
Por lo tanto, en la actualidad existe una amplia gama de tratamientos farmacéuticos para combatir las arrugas, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la mascarilla de aloe vera, aceite de coco y arroz, todos los ingredientes contienen propiedades vitamínicas que hidratan la piel, al tiempo que activan la producción de colágeno natural.
Paso a paso para preparar la crema
Ingredientes
2 cucharadas de gel de aloe vera.
2 cucharadas de aceite de coco.
1 cucharada arroz cocido.
Preparación
- Vierte el gel de aloe vera y el aceite de coco en un recipiente, mezcla ambos ingredientes hasta que se integren en su totalidad.
- Agrega el arroz y une todos los ingredientes hasta que se mezclen en su totalidad.
- Vierte la crema en un recipiente de vidrio y consérvala en un lugar fresco.
Así debes aplicar la mascarilla
Se sugiere que la persona aplique la mascarilla una vez al día y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, debe retirarlo con abundante agua.
A su vez, es propicio acotar que el referido proceso debe ser realizado durante 15 días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre la piel.
En definitiva, para evitar la presencia de arrugas o líneas de expresión en la piel la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.
Foto cortesía de: freepik
