Despídete de las líneas de expresión: cosmetóloga revela el ingrediente milagroso para lucir un rostro joven

Con el tiempo, el cuerpo produce menos colágeno y elastina, proteínas esenciales que mantienen la piel firme y elástica, dándo cabida a las arrugas y líneas de expresión, es decir, aparecen principalmente debido al envejecimiento natural de la piel.

Esta disminución provoca que la piel se vuelva más delgada y menos resistente, facilitando la formación de pliegues. Además, los movimientos repetitivos del rostro, como sonreír, fruncir el ceño o levantar las cejas, generan líneas de expresión que con los años se profundizan.

Otros factores, como la exposición al sol, el estrés, la contaminación y hábitos poco saludables, como fumar o una mala alimentación, aceleran el envejecimiento cutáneo. La deshidratación y la pérdida de grasa subcutánea también contribuyen a que las arrugas sean más visibles.

Aunque son una parte natural del proceso de envejecimiento, se pueden minimizar con cuidados como el uso de protector solar, hidratación adecuada y tratamientos dermatológicos específicos, pero también con el uso de un ingrediente que está al alcance de tus manos en la alacena de tu cocina.

Foto: Freepik

Rostro de porcelana

El vinagre de manzana es un aliado natural para suavizar las líneas de expresión y reducir las arrugas gracias a sus propiedades exfoliantes, antioxidantes y regeneradoras. Su contenido en alfa-hidroxiácidos facilita la eliminación de células muertas, promoviendo la renovación celular y mejorando la textura de la piel. Además, estimula la circulación sanguínea, oxigena las células y contribuye a la firmeza cutánea, lo que ayuda a atenuar los signos del envejecimiento.

¿Cómo usarlo de forma segura?

Preparación del tónico: mezcla una parte de vinagre de manzana con dos partes de agua para reducir su acidez y evitar irritaciones. Aplicación: con el rostro limpio, empapa un disco de algodón con la mezcla y aplícalo suavemente sobre la piel, evitando el área de los ojos. Tiempo de acción: deja actuar durante la noche y, al día siguiente, enjuaga con abundante agua. Hidratación: aplica una crema hidratante y protector solar por la mañana para mantener la piel protegida y nutrida.

Si se desea potenciar los efectos, se pueden añadir unas gotas de aceite de oliva a la mezcla, que aportará hidratación y elasticidad a la piel. También se puede incorporar perejil picado para ayudar a mejorar la acción despigmentante.

Es importante realizar una prueba de sensibilidad en una pequeña zona de la piel antes de usar el tónico en todo el rostro, especialmente si se tiene la piel sensible. Además, se recomienda evitar la exposición al sol tras su aplicación para prevenir posibles reacciones adversas.

