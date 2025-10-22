¡Dile adiós a la piel seca sin arruinarte!: Prepara esta crema casera hidratante y humectante en pocos pasos

Suscríbete a nuestros canales

La piel seca puede ser el resultado de cambios hormonales, mala alimentación e incluso del mal o deficiente uso de algunos productos que faciliten la humectación de la capa más externa de la piel.

También puede deberse a otros factores como, predisposición genética a tener piel seca, el clima frío y seco, cambios bruscos de temperatura, exposición prolongada al sol, baños calientes frecuentes, uso de jabones agresivos, ingesta insuficiente de agua o el envejecimiento, pues la piel tiende a volverse más seca debido a la disminución en la producción de aceites naturales.

¿Cómo identificar una piel seca?

A menudo es más susceptible a productos químicos, fragancias y colorantes, lo que puede provocar irritación o reacciones alérgicas. También es piel propensa a tener más líneas finas y arrugas más visibles, debido a la falta de hidratación. Por otra parte, es una piel que se siente rígida no solo después del baño, sino durante todo el día, especialmente en las manos, los codos y las rodillas.

Afortunadamente esto se puede revertir y para ello es clave aumentar la ingesta de agua para así mantenerse hidratado de adentro hacia afuera, incluir en la dieta alimentos que aporten vitamina C y E, además de colágeno; y finalmente, y no menos importante, incorporar en la rutina de belleza, una crema hidratante.

En casa

Si estás buscando ponerle fin a la piel seca, recurre a cremas hidratantes, estas son la mejor opción para darle vida a la dermis.

Para hacer tu propia crema necesitas: 2 cucharadas de cera de abeja; ¼ taza de manteca de cacao; 5 gotas de aceite de almendras; 5 gotas de aceite esencial de lavanda; agua filtrada para dale la consistencia a la crema.

Una vez tenga todos los ingredientes a la mano, calentar la cera de abeja y la manteca de cacao en baño maría, luego colocar en la licuadora, dejarla enfriar un poco y agregarle agua poco a poco, hasta que obtenga la consistencia de crema.

Después, agregar el aceite de almendras y el aceite esencial de lavanda, remover e incorporar los aceites a la crema. Por último, colocar el hidratante listo en un frasco de vidrio limpio y seco. Utilizar 2 a 3 veces por semana.

Esta crema hidratante casera de aceite de almendras y lavanda es una excelente opción para las pieles secas, ya que tiene propiedades humectantes que mantienen el equilibrio, la humedad y la hidratación profunda de la piel.

Cabe acotar que, esta crema no debe ser usada por mujeres embarazadas sin orientación médica, debido a que contiene aceite esencial de lavanda. Tampoco debe ser usada por niños.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube