Dile adiós a las manchas en las axilas con esta fórmula natural: mezcla dos ingredientes muy populares que siempre tienes en casa

El uso de productos químicamente invasivos es una de las causas más comunes por las cuales la piel se irrita y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos suelen aparecer las manchas.

De acuerdo a la información reseñada por Laboratorio Vichy, la exposición al sol y la acumulación de células muertas también generan manchas en las axilas.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico y estético ofrece una amplia gama de tratamientos para combatir las manchas en las axilas, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función.

La combinación del bicarbonato de sodio, vinagre de manzana y agua contiene propiedades despigmentantes que elimina la mancha de las axilas.

Así debes preparar la mezcla

Ingredientes

3 cucharadas de bicarbonato de sodio.

1 cucharada de vinagre de manzana.

1 cucharada de agua.

Preparación

1- Vierte el bicarbonato de sodio y el vinagre de manzana en un recipiente, mezcla ambos productos hasta que se integren en su totalidad.

2- Agrega el agua y mezcla todos los ingredientes.

3- Vierte la crema en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

¿Cómo aplicar la crema?

Lo más recomendable es que la persona humedezca un disco de algodón en la mezcla de vinagre y bicarbonato, luego lo frote en la zona afectada, donde el producto debe permanecer durante mínimo 10 minutos para posteriormente, retirarlo con una toalla humedad.

En definitiva, para mantener la piel en buenas condiciones y sin manchas lo ideal es que la persona establezca una rutina de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

