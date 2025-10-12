Elimina las manchas de la piel con esta fórmula casera a base de limón: aprende a prepararla

Suscríbete a nuestros canales

La exposición excesiva al sol es una de las causas más frecuentes por la cual se mancha la piel, ya que, las capas se irritan y deshidratan, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas para el órgano más grande del cuerpo.

En ese sentido, de acuerdo a la información divulgada por Top doctors, la sobreproducción de melanina también causa manchas constantes en la piel.

Por lo tanto, en la actualidad existen múltiples tratamientos médicos y productos comerciales que eliminan las manchas, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la mezcla de bicarbonato con limón, dado que, ambos ingredientes contienen propiedades despigmentantes.

Foto cortesía de: freepik

Aprende a preparar la mezcla

Ingredientes

3 cucharadas de bicarbonato de sodio.

1 cucharada de jugo de limón.

1 cucharada de agua.

Preparación

Vierte el bicarbonato de sodio y el jugo de limón en un recipiente, mezcla ambos productos hasta que se integren en su totalidad.

2- Agrega el agua y mezcla todos los ingredientes.

3 - Vierte la crema en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

Así debes aplicar la mezcla

Se sugiere que la persona aplique la mezcla una vez al día en la zona afectada y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, debe retirarlo con abundante agua.

Cabe destacar, que el referido proceso debe ser ejecutado durante 20 días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre la piel.

En definitiva, para evitar las manchas en la piel la persona debe establecer hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y mínimo debería asistir a una consulta dermatológica durante el año.

Foto cortesía de: freepik

