Elimina las manchas del rostro: necesitas solo estos dos muy populares y a bajo costo que siempre tienes en casa

No sufras más con las manchas del rostro, cambia aquellos hábitos que puedan estar interfiriendo en su aparición y busca alternativas que ayuden a combatirlas.

Estas manchas en líneas generales son decoloraciones de la piel causadas por la sobreproducción de melanina, el pigmento que da color a la piel.

¿Qué causa las manchas del rostro?

Según refiere la Inteligencia Artificial, entre las causas comunes se encuentra la exposición al sol, los cambios hormonales, acné, envejecimiento y lesiones cutáneas.

Otra causa es la genética. Expertos señalan que la predisposición genética también puede influir en la propensión de una persona a desarrollar manchas oscuras en el rostro.

Cabe acotar que, independientemente de las causas, existen opciones para tratarlas, eliminarlas e incluso prevenirlas.

En acción

Si estás buscando una opción casera y que no implique gastar una alta suma de dinero, te compartimos una receta que circula en las redes sociales y que te ayudará a combatir las manchas del rostro.

¿Qué necesitas? Miel de abeja y bicarbonato de sodio. Todos estos ingredientes se deben mezclar en un bol hasta obtener una pasta homogénea; y con el rostro limpio y seco, aplica la mascarilla y deja actuar por 10 minutos. Transcurrido el tiempo, retira con abundante agua tibia y seca. Finalmente, aplica una crema hidratante.

Esta mascarilla no solo reduce las manchas del rostro, también previene arrugas y otros signos de envejecimiento, además, elimina el acné y sirve de exfoliante natural, comparte Mundo Deportivo.

¿Quiénes pueden usarla?

Es un tratamiento casero que sirve para las pieles secas o sensibles, pues tiene un gran poder hidratante; que incluso, acelera el proceso de cicatrización de heridas y calma los síntomas provocados por picaduras.

