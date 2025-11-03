Entérate de cuál es el aceite natural que acelera el crecimiento de las uñas sanas y fuertes: esta es la manera correcta de aplicarlo

Suscríbete a nuestros canales

La debilidad de las uñas está asociada a múltiples factores, generalmente a la mala alimentación, ya que, requieren vitaminas y minerales para crecer sanas, sin necesidad de aplicar productos comerciales químicamente invasivos.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por Medline plus, los cambios climáticos también afecta negativamente las capas de las uñas, especialmente la humedad.

Por lo tanto, en la actualidad existe una amplia gama de tratamientos naturales para acelerar el crecimiento de las uñas, al tiempo que estén largas y sanas, por ejemplo, el aceite de coco contiene propiedades vitamínicas que hidratan todas las capas de las uñas.

¿Cómo debes aplicar el aceite de coco?

Lo más recomendable es que la persona aplique dos gotas de aceite de coco en cada uña una vez al día y deje actuar el producto durante 10 minutos, posteriormente, debe retirar el exceso del mismo con un algodón húmedo.

Asimismo, es propicio acotar que la hidratación también es importante para acelerar el crecimiento de las uñas, por ello, lo más idóneo es que la persona ingiera mínimo siete vasos de agua durante el día.

En definitiva, para mantener las uñas sanas y fuertes la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y evitar la aplicación de tratamientos químicamente invasivos.

