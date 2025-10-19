¿Es posible decolorar el cabello sin químicos?: expertos en la ciencia capilar revelan sus secretos milagrosos que no podrás creer

Suscríbete a nuestros canales

Decolorar el cabello es una técnica que se emplea con frecuencia para aclarar el color natural y preparar el pelo para un tinte más claro o colores fantasía. Este es un paso esencial, según la Inteligencia Artificial, para conseguir tonos rubios, platino o muy claros, y, además, crear efectos degradados.

Pero, vale la pena la pena exponer el pelo a este procedimiento aun sabiendo que al decolorarlo se expone a daños la estructura capilar, causar sequedad, fragilidad, quiebre, irritación y daños en el cuero cabelludo.

¿Qué tan dañino es decolorar el cabello?

Este es un proceso químico que altera la estética del pelo y como cualquier procedimiento de este tipo, siempre resulta más perjudicial que dejar el cabello al natural.

Los expertos de InPylus explican que el principal riesgo asociado con este procedimiento es que debilita la cutícula del pelo, reduce la efectividad de su capa protectora, y pierde su hidratación. Además, puede resecarse en exceso, se puede quemar y sufrir importantes daños, volverse más débil y quebradizo. Incluso, se corre el riesgo de sufrir reacciones alérgicas e irritación en el cuero cabelludo.

¿Puede lograr el mismo efecto sin químicos?

La verdad es que si se puede aclarar el cabello sin recurrir a químicos, solo basta con usar remedios caseros como el jugo de limón y la exposición al sol, o con una mezcla de miel con canela, e incluso, usar aceite de oliva caliente para aclarar y nutrir el cabello al mismo tiempo, refiere la Inteligencia Artificial.

No obstante, debes tener en cuenta que las alternativas naturales no funcionan tan rápida ni dramáticamente como los decolorantes químicos para el cabello.

Habla la experta

Oksana Kozlo de Shaki Peluquería Saludable señala que una alternativa saludable para decolorar el cabello sin químicos es aplicar la técnica que se llama Difuminador solar “este tratamiento es ideal para quienes buscan un aclarado suave, el efecto babylights, o para potenciar mechas naturales”, comparte Hola.

Es decir, el difuminador solar es un tratamiento que aclara el cabello de forma natural, como si lo hubiera aclarado el sol, pero sin dañarlo, mejora la fibra capilar, respeta la multitonalidad, reduce el efecto raíz, reduce el daño químico, luce una melena con más brillo, colores sutiles que perduran como el primer día.

