Esta es la rutina a seguir si tienes cabello encrespado: aporta brillo y suavidad

Lucir tu cabello encrespado impecable no siempre resulta una tarea sencilla, pero tampoco es imposible. Por su naturaleza seca, es clave hidratarlo bien durante el lavado, y para ello los expertos de Kerastase, línea francesa de cuidado del cabello recomiendan el uso de un champú suave para no eliminar todo el sebo natural, y además, tratar de lavarlo solo una vez a la semana y secarlo siempre al aire libre para no exponerlo a herramientas de calor.

¿Cómo controlar el cabello encrespado?

La mayoría de las personas con cabello encrespado sufren con el frizz y lo mejor para contrarrestarlo es tener un buen cuidado e hidratación del pelo.

Para ello, utiliza champús hidratantes, productos antiencrespamiento, mascarillas capilares, peinados suaves, y almohadas con fundas de seda. Estos son puntos claves para controlar de alguna manera este tipo de pelo.

En pasos

Adapta tu rutina de belleza para favorecer el cuidado y mantenimiento del cabello encrespado y así aportarle brillo y suavidad. ¿Cómo hacerlo?

1. Utiliza un champú hidratante que limpie en profundidad sin resecar.

2. Después de lavar el pelo, aplica un acondicionador ligero, pero que aporte brillo e hidratación.

3. Aplica un sérum o crema de textura ultraligera que proteja del calor y combata el frizz.

4. Finaliza aplicando un aceite capilar ligero que aporte brillo y luminosidad a la melena.

La web de Hola comparte cuáles son esos productos que pueden ayudarte a llevar al pie de la letra la rutina de cuidado y poder lucir la melena de tus sueños.

