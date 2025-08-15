Este aceite natural es el secreto para un exfoliante milagroso: lo puedes preparar en casa de forma sencilla y a bajo costo

Suscríbete a nuestros canales

El exceso de rayos solares es una de las causas más comunes por la cual la piel se deshidrata, ya que, todas sus capas de debilitan y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede generar irritación.

De acuerdo a la información reseñada en el portal web Mayo clinic, el uso de jabones químicamente invasivos reseca la piel, al tiempo que contribuye a la descamación del órgano más grande del cuerpo.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico y estético ofrecen una amplia gama de tratamientos para hidratar la piel, con la finalidad evitar la acumulación de células muertas.

Sin embargo, también existen alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, según la información publicada en el portal web TN, la combinación de azúcar con aceite de coco es ideal para exfoliar e hidratar la piel, gracias a las propiedades vitamínicas que contienen ambos ingredientes.

¿Cómo preparar el exfoliante?

Ingredientes

2 cucharadas de azúcar.

1 cucharada de aceite de coco.

1 cucharada de agua tibia.

Preparación

Vierte la azúcar y el aceite en un recipiente, mezcla ambos ingredientes hasta que se integren en su totalidad. Agrega el agua y mezcla todos los ingredientes durante dos minutos. Vierte el exfoliante en un recipiente de vidrio, tápalo y consérvalo en un lugar fresco.

¿Cuántas veces a la semana debes exfoliar la piel?

Lo más recomendable es que la persona exfolie la piel una vez a la semana con el referido producto, el cual se encarga de hidratar la piel al tiempo de remover las capas que no funcionan.

Cabe destacar, que la alimentación también es un factor influyente en las condiciones de la piel, por ello, lo ideal es que la persona establezca una dieta saludable.

En definitiva, para mantener la piel en buenas condiciones la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y mínimo debería realizarse un chequeo dermatológico una vez al año.

