Este es el ejercicio favorito de Arnold Schwarzenegger para estar en forma: a sus 77 años revela con qué frecuencia va al gimnasio

Mantenerse activo en la tercera edad es fundamental para preservar la salud física, mental y emocional. El ejercicio regular ayuda a conservar la fuerza muscular, la flexibilidad y el equilibrio, reduciendo el riesgo de caídas y lesiones. Además, mejora la circulación, fortalece el corazón y favorece el control de enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión.

A nivel mental, la actividad física estimula la memoria, la concentración y el estado de ánimo, ya que promueve la liberación de endorfinas y reduce el estrés. También favorece la interacción social cuando se practica en grupo, lo que contribuye a combatir el aislamiento y la depresión.

Mantenernos activos no significa realizar esfuerzos intensos; basta con caminar, nadar, bailar o hacer ejercicios suaves adaptados a cada persona. La constancia es clave: moverse todos los días prolonga la independencia, mejora la calidad de vida y ayuda a disfrutar plenamente esta etapa.

Foto: marca.com

El secreto de Arnold Schwarzenegger para lucir joven

Este actor de Hollywood ha sido durante décadas un ícono del fitness, y su físico sigue siendo admirado gracias a una combinación de disciplina, pasión y experiencia acumulada. Su dedicación al entrenamiento es legendaria.

Arnold prioriza la constancia cuando entrena varias veces por semana, enfocándose en ejercicios compuestos como sentadillas, peso muerto, press de banca y dominadas, que trabajan múltiples grupos musculares y permiten mantener fuerza y densidad muscular.

Además, el actor suele integrar entrenamientos de alta intensidad con volumen moderado, una estrategia eficaz para preservar masa muscular incluso con la edad. A esto se suma su enfoque inteligente que adapta su rutina a las necesidades actuales de su cuerpo, incorporando trabajo cardiovascular moderado, movilidad, estiramientos y ejercicios de recuperación que ayudan a prevenir lesiones y optimizar rendimiento.

Eres lo que comes

La alimentación se mantiene como pilar fundamental. Schwarzenegger suele seguir una dieta rica en proteínas magras, vegetales, grasas saludables y carbohidratos complejos, lo que le permite mantener energía, masa muscular y una composición corporal equilibrada. También presta atención a la hidratación y al aporte de micronutrientes esenciales.

El factor mental y la experiencia juegan otro rol clave. Arnold ha internalizado el hábito del entrenamiento como parte de su identidad. Su disciplina mental, forjada a lo largo de años de preparación para competencias y películas, le permite mantener una rutina regular con motivación constante.

