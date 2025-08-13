Este es el tipo de piel que envejece más despacio: tiene mucha concentración de vitamina E y antioxidantes naturales

Suscríbete a nuestros canales

El exceso de rayos solares es una de las causas más comunes por las cuales la piel envejece, ya que, se deshidratan todas sus capas, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede generar la irritación de la misma.

De acuerdo a la información reseñada en el portal web Instituto Aguiar, la contaminación ambiental también deteriora la piel.

En ese sentido, en la actualidad existe una amplia gama de tratamientos médicos y estéticos que retrasan el envejecimiento de la piel, pero también hay alternativas alimenticias que contribuyen a lograrlo.

¿Cuál es el tipo de piel más firme?

Según la información publicada en el portal web Hola, la piel grasa suele envejecer más despacio. "Las pieles con mayor cantidad de grasa suelen envejecer mejor siempre que consigan evitar los procesos inflamatorios. Esto ocurre porque esa grasita natural ejerce de antioxidante y protector de dicho órgano”, aseguró Raquel González, cosmetóloga al referido portal web.

¿La alimentación influye en las condiciones de la piel?

Sí, por ello lo más recomendable es que la persona establezca una dieta saludable, rica en vitaminas, frutas, verduras, proteínas u hortalizas, con la finalidad de que el organismo absorba todos los nutrientes que requiere para mantener la piel en buenas condiciones.

A su vez, el consumo de agua es indispensable para que la piel se mantenga hidratada, por ello, lo más idóneo es que la persona ingiera mínimo siete vasos del referido líquido al día.

En definitiva, para mantener la piel en buenas condiciones la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y mínimo debe asistir a consulta dermatológica una vez al año, con el objetivo de que el especialista en la materia descarte cualquier anomalía.

