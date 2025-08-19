Esto es lo que le pasará a tu rostro si te maquillas para entrenar: explican expertos del cuidado de la piel

Suscríbete a nuestros canales

Si lucir el rostro cara lavada sin nada de maquillaje no es lo tuyo, incluso aplicas algunas pinceladas hasta para entrenar, debes tener en cuenta lo qué puede ocurrir.

Expertos señalan que, durante el ejercicio, el maquillaje y el sudor interactúan de diversas maneras y puede tener consecuencias para la piel.

¿Hacer ejercicio con maquillaje es malo para el rostro?

“No es malo, pero lo ideal es dejar que la piel respire y evitar que se obstruyan los poros, indica Ruby Hammer, maquilladora, quien, además, añade que, hacer ejercicio sin maquillaje también tiene beneficios para la piel, comparte Women’sHealth.

Por su parte, el blog Salerm Cosmetics explica que “El sudor es un mecanismo corporal de refrigeración para mantener nuestra temperatura óptima cuando ésta está más alta de lo normal, que es lo que ocurre cuando hacemos una actividad física. Los poros se dilatan y ayuda a que eliminemos toxinas, agua y minerales a través de éstos. Si llevas la piel maquillada o con la suciedad acumulada de todo el día, el poro se abrirá para sudar y se cerrará con esa capa de bacterias, lo que puede generar la aparición de puntos negros, granitos y dermatitis irritativas. Por esta razón, los expertos recomiendan siempre practicar deporte con la cara lavada con un producto que no irrite el rostro”.

Hablan los expertos

Al entrenar con maquillaje la piel del rostro se encuentra más vulnerable a que los poros se obstruyan, y como consecuencia, perjudica la piel con el paso del tiempo.

Ana María Maya R., Médica especialista en Dermatología de la Universidad CES explica que, "Practicar deporte maquillada, sea al aire libre o en centros de entrenamiento físicos, favorece a la aparición de espinillas (comedones) y acné, y hace que la piel esté más propensa a generar irritaciones. Es preferible maquillarse después de hacer ejercicio y tras haber limpiado correctamente la cara’’.

En conclusión, la recomendación es evitar entrenar maquillada, porque esto puede causar obstrucción de poros, irritación, acné, inflamación, sarpullido, proliferación de bacterias en la piel, y hasta infecciones fúngicas y más.

