Evita la irritación de la piel con esta crema hidratante casera: prepárala con tres ingredientes económicos y pocos pasos

El exceso de rayos solares es una de las causas más comunes por la cual la piel se irrita, ya que, se deshidrata y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar la aparición de manchas profundas.

De acuerdo a la información divulgada en el portal web Mayo clinic, el contacto con sustancias químicamente invasivas irrita la piel.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico y estético ofrece una amplia gama de tratamientos para evitar la irritación de la piel, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el aloe vera.

Según la información reseñada por Medical news today, el aloe vera cuenta con propiedades vitamínicas y antinflamatorias que hidratan la piel a profundidad, al tiempo que evitan la irritación de la misma.

¿Cómo preparar la crema?

Ingredientes

2 cucharadas de gel de aloe vera.

1 cucharada de aceite de coco.

1 cucharada de miel.

Preparación

Vierte el aloe vera y el aceite de coco en un recipiente, mezcla ambos productos hasta que se integren en su totalidad. Agregue la miel y mezcle todos los ingredientes. Vierte la crema en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo aplicar la crema?

Lo más recomendable es que la persona aplique la crema en la piel y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, retira el exceso de crema con un algodón húmedo.

Cabe destacar, que el referido proceso debe ser realizado mínimo durante 15 días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre la piel.

En definitiva, para mantener la piel en buenas condiciones la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo, uno de los ellos es el consumo de agua.

Foto cortesía de: freepik

