El exceso de grasa en la piel siempre ha sido muy mal vista, y un dolor de cabeza para quienes lo viven en carne propia.

Esta condición también se le conoce según refiere la Inteligencia Artificial como seborrea o piel grasa, y esto se debe a que se caracteriza por una producción excesiva de sebo, una sustancia aceitosa natural que puede causar brillo, poros dilatados, puntos negros y acné.

¿Cómo eliminar el exceso de grasa en la piel?

Este tipo de piel no resulta fácil de controlar, pues en parte es una condición determinada por las hormonas, por lo que no hay mucho que se pueda hacer para revertirlo, explican experto de Garnier, reconocida marca francesa de cosméticos.

Sin embargo, apuntan que la limpieza es esencial para el cuidado de este tipo de piel, además, se deben realizar exfoliaciones, usar tónicos, cremas humectantes, mascarillas de arcillas que favorezcan su cuidado.

Además, es fundamental adoptar un estilo de vida saludable en el que la dieta a base de verduras de hojas verdes, cítricos y alimentos ricos en omega 3 sean prioridad, porque favorecen este tipo de piel. Piel que, por cierto, parece no ser del todo malo según experta en cosmética.

Ventajas

Aunque la piel grasa a menudo se percibe de forma negativa, la verdad es que muchos expertos opinan que quienes tienen este tipo de piel son afortunados, porque cuentan con una barrera de humedad natural, una cicatrización más rápida de las cicatrices y una epidermis más gruesa, que proporciona una capa adicional de protección contra los daños medioambientales; además, poseen un ritmo de envejecimiento más lento en comparación con los tipos de piel mixta y seca.

Según Hola en teoría sería un seguro de rejuvenecimiento encubierto.

"Las pieles con mayor cantidad de grasa suelen envejecer mejor siempre que consigan evitar los procesos inflamatorios. Esto ocurre porque esa grasita natural ejerce de antioxidante y protector de la piel", explica Raquel González, cosmetóloga y creadora de Byoode.

Por su parte, Mireia Fernández, directora dermocosmética de Perricone MD señala que, “Esta ventaja contra la oxidación que señala la experta es su mayor baza antiedad”.

