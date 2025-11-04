¡Fórmula potente! Combate el frizz con miel y aceite de coco: así debes preparar la mascarilla capilar

Suscríbete a nuestros canales

La falta de hidratación es una de las causas más frecuentes por la cual el cabello tiene frizz, dado que, la capa protectora y los folículos pilosos no cumplen su función, por ende, desde la raíz hasta las puntas se ven afectadas negativamente.

En ese sentido, según la información reseñada por Garnier, el uso de herramientas de calor, tales como la plancha y el secador también deshidratan el cabello, por ello, aparece el frizz.

Por lo tanto, en la actualidad existen múltiples productos comerciales para combatir el frizz, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la mascarilla de miel en combinación del aceite de coco, ambos ingredientes contienen propiedades vitamínicas que nutren el cuero cabelludo, al tiempo que combaten el frizz.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo preparar la mascarilla?

Ingredientes

1 cucharada de miel.

2 cucharadas de aceite de coco.

1 huevo.

Preparación

Vierte el aceite de coco y el huevo en la licuadora, mezcla ambos ingredientes hasta que se integren en su totalidad. Agrega la miel y mezcla todos los ingredientes hasta obtener una mascarilla ligera. Vierte la mascarilla en un recipiente de vidrio y consérvalo en la nevera.

¿Cómo debes aplicar la mascarilla?

Lo más recomendable es que la persona aplique la mascarilla desde la raíz hasta las puntas con el cabello sucio y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, debe retirarlo con abundante agua.

Cabe destacar, que el referido proceso debe ser realizado mínimo dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cabello.

En conclusión, para evitar el frizz en el cabello la persona debe implementar una rutina de autocuidado capilar que contribuya a lograrlo y evitar la aplicación de tratamientos químicamente invasivos.

Foto cortesía de: freepik

