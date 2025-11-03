¡Frena la caída del cabello!: expertos revelan un milagroso producto que no deja residuos grasos

Suscríbete a nuestros canales

Si atraviesas un proceso de caída del cabello, esto puede ser normal hasta cierto punto, pues perder entre 50 y 10 cabellos al día forma parte del ciclo natural de crecimiento del pelo.

Sin embargo, si notas que esa pérdida es significativamente mayor, no dudes en consultar con un dermatólogo que evalúe y determine la causa y el tratamiento adecuado.

¿Qué hacer para parar la caída del cabello?

Cualquiera puede perder el pelo de la cabeza, pero es más común en los hombres, refieren expertos de la Clínica Mayo. Por lo general, la causa más común de la calvicie es el factor hereditario junto con la edad, pero, afortunadamente existen opciones para tratarla como, mantener una dieta equilibrada rica en vitaminas, minerales y proteínas. También ayuda el uso de champú suave, los masajes para estimular la circulación sanguínea, controlar los niveles de estrés y evitar productos químicos agresivos.

Por otra parte, conviene el uso de protectores de calor, sobre todo cuando se utilizan herramientas de calor como planchas, secadores y tenazas, ya que el calor excesivo puede debilitar el pelo, refiere la Inteligencia Artificial.

Integra en tu rutina

Otra alternativa para frenar la caída del cabello consiste en aplicar sérum, pues su textura ligera, su alta penetración y su concentración de activos lo convierte en u producto fácil de incluir en la rutina diaria de cuidado capilar; además, no deja residuos grasos y se puede aplicar sin necesidad de aclarar.

Según Carlos Ortigosa, el sérum “aporta activos concentrados directamente en la raíz del cabello, donde realmente se origina la caída. Estos sérums actúan fortaleciendo el folículo, estimulando la circulación y mejorando el anclaje del cabello para que crezca más fuerte y se mantenga por más tiempo”; comparte la web Mujer Hoy.

De igual manera, Miguel Biling destaca que el sérum penetra y trabaja sobre la fibra capilar y el folículo; por lo que su uso de forma regular puede ayudar a frenar la caída, fortalecer la raíz y mejorar la calidad del cabello.

Para ello, la educadora de Kérastase Asum Pont recomienda aplicarlo en la zona T del cuero cabelludo, que es el contorno, frontal, coronilla y nuca, y realizarlo con presiones suaves, nunca frotando, para optimizar la absorción.

Además, siempre se debe aplicar después de lavar el pelo, es decir, el sérum debe aplicarse con el cuero cabelludo limpio y seco con toalla.

Finalmente, y no menos importante, el creador de You Glow Salon, acota que “lo ideal es usarlos a diario o, como mínimo, tres veces por semana para obtener resultados visibles”.

