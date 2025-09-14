Hidrata la piel: así debes aplicar la mascarilla de aceite de oliva y miel durante el día

Suscríbete a nuestros canales

Los rayos solares son unos de los factores más perjudiciales para la piel, ya que, el exceso de los mismos suelen irritarla y debilitarla, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos pueden generar múltiples consecuencias negativas para el órgano más grande del cuerpo.

En ese sentido, de acuerdo a la información divulgada por la Clínica Mayo, los productos químicos de higiene personal son abrasivos para la piel y comúnmente son los más utilizados, por ello, lo ideal es que la persona utilice productos acordes a su tipo de piel.

Por lo tanto, en la actualidad existen una amplia gama de productos comerciales para mantener la piel hidratada, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el aceite de oliva en combinación con la miel.

El aceite de oliva contiene propiedades vitamínicas que nutren la piel a profundidad y más al ser combinado con miel, dado que, es un astringente que protege la piel.

Así debes aplicar la mascarilla

Lo más recomendable es que la persona aplique la mascarilla en la zona afectada y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, debe retirarlo con abundante agua.

Cabe destacar, que el referido proceso debe ser realizado una vez al día durante 30 continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre la piel.

En definitiva, para mantener la piel en buen estado la persona debe implementar una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo y evitar la aplicación de productos químicamente invasivos.

