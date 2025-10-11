Logra el cuerpazo de Demi Moore a los 62 años: comer este cereal al día te ayudará a lograrlo

Suscríbete a nuestros canales

A medida que envejecemos, nuestros cuerpos experimentan cambios que hacen que la alimentación adecuada sea fundamental después de los 60 años. El metabolismo se ralentiza, lo que puede favorecer el aumento de peso si no se ajustan las porciones y la calidad de los alimentos.

La absorción de nutrientes esenciales, como calcio, vitamina D y vitamina B12, disminuye, aumentando el riesgo de osteoporosis, anemia y problemas musculares. Una dieta equilibrada ayuda a mantener la fuerza, la movilidad y la función cognitiva, reduciendo la probabilidad de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares.

Una correcta hidratación y el consumo de fibra favorecen la digestión y previenen el estreñimiento. Preocuparse por la alimentación después de los 60 no solo mejora la salud física, sino que también contribuye al bienestar emocional y a una mejor calidad de vida, permitiendo disfrutar de la independencia y la vitalidad en esta etapa.

Foto: Hola.com

El secreto de Demi Moore

Demi Moore, a sus 62 años, mantiene una figura envidiable gracias a una dieta crudivegana y una rutina de ejercicios disciplinada. Su alimentación se basa en alimentos crudos e integrales como verduras, frutas, legumbres germinadas y frutos secos, evitando productos procesados, azúcares y carnes ultraprocesadas.

En su autobiografía, Moore detalla que desayuna avena con agua y el resto del día consume principalmente proteína y vegetales como pepino, crema de calabaza y frutos secos. Además, destaca la importancia de no fumar y no consumir alcohol como parte de su compromiso con una vida saludable.

Esta dieta crudivegana se basa en la creencia de que cocinar los alimentos puede destruir nutrientes esenciales. Por ello, se priorizan técnicas como la deshidratación, la germinación y el consumo de alimentos orgánicos.

Sin embargo, expertos advierten que este enfoque puede llevar a deficiencias de nutrientes como vitamina B12, hierro y calcio, por lo que se recomienda una planificación cuidadosa.

Complementando su dieta, Moore sigue una rutina de ejercicios que incluye yoga, pilates, senderismo, entrenamiento con el propio peso corporal y actividades cardiovasculares como zumba y danza. Esta combinación de alimentación saludable y ejercicio regular contribuye a su bienestar físico y mental.

