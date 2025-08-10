Logra los mejores reflejos naturales en tu cabellos con estos tintes hecho en casa: sencillas y económicas recetas a base de hierbas muy populares

Suscríbete a nuestros canales

Tener un cabello hermoso, va más allá de que esté sano, sino que su aspecto brilloso y colorido, juega un papel muy importante.

Llegamos a la era eco friendy, y nuestra belleza no escapa de ello. Aunque hagamos malabares por cuidar nuestro cabello a la hora de colocarle un tinte con productos que contienen químicos, es inevitable no maltratarlo.

Por ello, te hablamos de una manera natural para teñir tu cabello con productos 100% naturales que todos tenemos en casa, además que le aportarán nutrientes a tu melena.

Tintes para todos los cabello

Castaño: este tipo de melena lo podemos dividir en claros o rubios y oscuros. Para obtener una tonalidad castaño claro debes mezclar dos cucharadas de manzanilla seca con 500 ml de agua hirviendo. Déjalo reposar durante 1 hora y luego lo cuelas.

Incorpora el jugo de medio limón y aplicas sobre el cabello, dejándolo actuar por 30 minutos. Finalizado el tiempo, lava tu pelo con abundante agua.

Si lo que queremos es obtener un tono castaño oscuro, deberás prepara un tinte con 500 ml de agua hirviendo y dos cucharadas de té negro. Deberás dejarlo reposar por 2 horas. Una vez reposado, cuélalo y añades dos cucharadas de vinagre de manzana.

Este tinte lo puedes hacer y guardar en la nevera hasta por una semana, solo debes sacarlo media hora antes de su colocación. Aplica el tinte en todo el cabello dejándolo actuar 1 hora para luego retirarlo con abundante agua.

Pelirrojo: si lo que quieres es darle un toque rojizo a tu melena, o reafirmar tu color natural rojo, tu tinte deberás hacerlo licuando 500 ml de agua hirviendo con una remolacha y dos zanahoria picadas en trozos.

Cuela la mezcla y el zumo obtenido lo podrás guardar en la nevera por una semana. Aplica el jugo obtenido por todo el cabello dejándolo actuar durante 1 hora. Retira con abundante agua.

Moreno o con canas: para oscurecer el cabello, o simplemente tapar las canas, debes añadir 6 cucharadas rasas de café en 500 ml de agua hirviendo. Mantenlo a fuego lento por 5 minutos. Deja reposar la mezcla por media hora y colamos.

Puedes refrigerar el tinte por 1 día. Si lo que quieres en realzar el color oscuro de tu pelo, aplícalo en todo el filamento, pero si lo que quieres es solo teñir las canas, colócalo solo en el área de las raíces. Déjalo actuar por 1 hora y retira con abundante agua.

