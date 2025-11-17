Luce el cabello radiante y sedoso con esta mascarilla hidratante a base de un aceite natural rico en vitaminas

Suscríbete a nuestros canales

La deshidratación es una de las causas más comunes por la cual el cabello pierde el brillo y se encrespa, ya que, la capa protectora se irrita, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede ser perjudicial.

Según la información reseñada por Garnier, los cambios climáticos, especialmente la humedad dala el cabello y hace que se encrespe con facilidad.

Por lo tanto, en la actualidad existe un amplio abanico de tratamientos comerciales para hidratar el cabello, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función.

El aceite de coco en combinación del aloe vera es una de las mascarillas más efectivas para hidratar el cabello canoso, gracias a las propiedades vitaminicas que contienen ambos productos naturales.

Así debes aplicar la mascarilla

Lo ideal es que la persona aplique la mascarilla con el cabello sucio y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, deberá retirarlo con abundante agua.

A su vez, es propicio acotar que el referido proceso debe ser ejecutado mínimo dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentra el cabello.

En conclusión, para evitar la resequedad del cabello la persona debe establecer una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo y evitar la aplicación de tratamientos químicamente invasivos.

